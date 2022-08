Já há data para a apresentação do iPhone 14? Tudo aponta para que sim!

Não é segredo nenhum que a Apple tem o iPhone 14 preparado e pronto para ser apresentado. A marca de Cupertino deverá ter já as linhas de produção prontas a começar a construir este novo smartphone a um ritmo elevado.

Claro que o evento para a sua apresentação deverá estar quase a chegar, como é normal na marca. Esta data ainda não existe, mas uma nova informação parece ter revelado o momento mais provável para a sua revelação. A fazer fé nesta informação, falta menos de 1 mês para conhecermos o iPhone 14.

Quando será que vamos conhecer o iPhone 14?

Como é normal na Apple, muito pouco tem vindo a público sobre o seu próximo smartphone. O iPhone 14 deverá seguir muito do que a marca revelou no modelo anterior, mas com alterações subtis para que se destaque ainda mais.

Algo que todos querem saber é mesmo a data em que o iPhone 14 será revelado ao público. O evento deverá seguir a linha do que a Apple nos habituou e assim a keynote deverá acontecer a uma 3ª feira, no início do mês.

fwiw I heard September 6th event and iPhone's on sale on the 16th



not 100% sure, but around there seems right. https://t.co/X2vbu2XyiC — Max Weinbach (@MaxWinebach) August 7, 2022

Apple fará a apresentação a 6 de setembro

O que o conhecido Max Weinbach revelou numa das suas publicações no Twitter foi que o iPhone 14 será revelado por Tim Cook no dia 6 de setembro. Esta parece ser uma data provável, uma vez que cumpre os padrões e os requisitos da Apple para estes eventos.

Algo que Max Weinbach também revelou foi a data em que estes novos modelos vão chegar ao mercado. Tudo aponta para que todos os que comprarem o iPhone 14 vão recebê-lo no dia 16 de setembro, ou seja, uma semana e meia depois de ser apresentado.

Uma data que ainda precisa ser confirmada

Naturalmente que esta não é ainda uma informação oficial e carece por isso de confirmação da Apple. A marca de Cupertino deverá em breve enviar os convites para todos os jornalistas, marcando assim o momento certo em que o iPhone 14 será revelado.

Esta é uma informação importante, mas que deixa também algumas dúvidas no ar. A Apple deverá atrasar a chegada do iPadOS 16, como já revelámos, e assim preparar um evento único para mais tarde, onde mostrará o novo iPad e provavelmente o novo Apple Watch.