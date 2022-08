Contrarie o calor com a nova ventoinha Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro

Conhecida por ser uma marca dedicada aos smartphones, a Xiaomi tem um leque muito grande de ofertas. A sua loja é uma mostra disso mesmo e as novidades surgem de forma muito interessante.

Dando largas à sua lista de novidades, surge agora uma nova proposta. Falamos da ventoinha Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro é a mais recente novidade da marca em Portugal, para fazer frente ao calor que não tem dado tréguas.

A bateria interna de iões de lítio de 33,6Wh e o design de baixa tensão de 12V asseguram uma brisa fresca mesmo durante uma falha inesperada de energia, com até 18 horas de autonomia da bateria. A base de carregamento magnética está equipada com proteção contra sobrecarga, assim o carregamento será interrompido automaticamente quando a bateria estiver totalmente carregada, além de ser possível manter o dispositivo conectado ao Wi-Fi para otimização de bateria.

Comparada com as lâminas das ventoinhas tradicionais, a lâmina em forma de asa de camada dupla 7 + 5 da Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro pode gerar uma brisa muito mais suave, aumentando assim o conforto. As pás da ventoinha da camada interna e da camada externa geram fluxo de ar em velocidades diferentes, o que elimina efetivamente o vórtice de ar, resultando numa brisa natural mais ampla, suave e confortável.

A Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro (129,99€) conta com ventilação de grande amplitude, ajustável, alcançando até uma distância máxima de 14 metros, para refrescar qualquer espaço de forma mais eficiente. Além dos botões de controlo tradicionais na parte superior, a ventoinha suporta controlo de voz (compatível com Hey Google e Alexa), controlo remoto através da aplicação Mi Home/Xiaomi Home e interação inteligente com outros equipamentos Smart Home da Xiaomi.

Comparado à bobina de alumínio utilizado nos equipamentos tradicionais, o motor DC sem escovas tem uma maior eficiência de operação e vida útil, opera numa velocidade constante para uma ventilação mais estável e economiza mais energia. Equipada com pás de alta eficiência em forma de asa, pode gerar um fluxo de ar máximo de 20,28 m³/min.

Uma outra opção é a ventoinha Mi Smart Standing Fan 1C (69,99€) com 7 hélices personalizadas, oscilação até 90º e modo standard ou modo dormir. Com uma estrutura ajustável, permite facilmente regular a altura da ventoinha para ser colocada no chão ou na secretária. Quanto ao barulho não será um problema, pois esta ventoinha quando está em funcionamento é silenciosa com apenas 30 dB (A).

Tal como a maior parte dos produtos da Xiaomi, esta Mi Smart Standing Fan 1C pode ser controlada remotamente através da aplicação Mi Home/Xiaomi Home, Google Assistant e Amazon Alexa.