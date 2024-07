Vendas do iPhone 15 continuam a perder força em comparação ao iPhone 14

Parte do sucesso do iPhone é medido numa comparação de vendas com os modelos do ano anterior. A Apple espera sempre que o modelo do ano bata as vendas dos anteriores e que assim os números cresçam. Uma análise recente veio mostrar que no caso do iPhone 15, este está abaixo do esperado, com vendas abaixo do iPhone 14.

Vendas do iPhone 15 continuam a perder força

Já no final do primeiro trimestre de 2024 ficara claro que as vendas do iPhone 15 estavam abaixo do esperado. Esta ideia veio da comparação das vendas com o modelo do ano anterior e no mesmo período. Nessa altura iPhone 15 representaram 68% das vendas totais, uma queda de 7% relativamente aos 75% do iPhone 14 primeiro trimestre de 2023.

Os dados mais recentes, agora associados ao segundo trimestre de 2024, mostram que esta diferença está ainda maior. Entre abril e junho de 2024, o iPhone 15 representou 67% das vendas totais deste smartphone da Apple. Isto representa um declínio de 1% relativamente ao primeiro trimestre.

Em comparação, no segundo trimestre de 2023, a linha do iPhone 14 representou 79% das vendas, um aumento de 4% relativamente ao primeiro trimestre de 2023. Isto marca uma adoção 12% menor do iPhone 15 do que do iPhone 14 nos seus respetivos anos de lançamento.

Apple tem números abaixo do que fez no iPhone 14

Como mostra o gráfico, o único modelo de iPhone de 2024 que correspondeu à adoção de 2023 foi o 15 Pro Max com 22%, tal como o 14 Pro Max do ano anterior. No entanto, o iPhone 15, Plus e Pro tiveram uma menor adoção em comparação com os seus equivalentes do iPhone 14.

As ofertas de dois anos mal foram registadas no ano passado, com o iPhone 12 a representar apenas 4% das vendas. No trimestre de junho de 2024, o iPhone 13, com dois anos, obteve uma quota de 10%. Embora alguns clientes ainda optem pelo maior e mais caro iPhone 15 Pro Max, o resto dos modelos mais recentes estão todos atrás das prestações dos antecessores.

O relatório sublinha que a perda nas vendas do iPhone 15 foi absorvida principalmente pelos modelos iPhone 14/Plus com um ano. Este último relatório surge como outro dado que sinaliza um declínio nos consumidores que gastam muito dinheiro nos melhores e mais recentes iPhones, à medida que as atualizações de hardware tornam-se mais iterativas.