Google prepara-se para dar ao Android Auto a capacidade de controlar o rádio do seu carro

A Google tem preparado uma mudança nos controlos do Android Auto, em especial no que toca ao multimédia. Há aqui um espaço para melhorar e dar novas funcionalidades. Assim, uma atualização futura parece preparar-se para dar aos utilizadores o controlo do rádio do carro, sempre dentro do Android Auto.

Google prepara novidade para o Android Auto

A integração do Android Auto com os sistemas multimédia nativos dos carros é nula. É possível alternar entre estas fontes, mas sempre com um prejuízo para os utilizadores, que se distraem neste processo. Isso poderá mudar em breve com uma novidade que está a ser preparada pela Google.

Aprova de que esta integração está a ser preparada surgiu nas mais recentes versões do Android Auto, quer seja a estável, quer seja a beta de testes. Um conjunto de strings no código desta app revelam a presença de controlos com definidos. Na app, os controlos "Car Radio", mudança para AM/FM e suporte de "HD Radio" são já uma realidade.

É importante referir que esta funcionalidade ainda não está disponível para os utilizadores do Android Auto. Esta poderá exigir atualizações de software dos fabricantes de automóveis para funcionar sem problemas. No entanto, as bases estão criadas e a Google trabalha ativamente nisso.

Dá capacidade de controlar o rádio do carro

Além disso, a Google também removeu várias strings relacionadas com papéis de parede do código do Android Auto. Provavelmente, isto deve-se ao facto de a plataforma agora espelhar automaticamente a imagem de fundo do smartphone, eliminando a necessidade de papéis de parede separados para o carro.

As atualizações mais recentes também incluem melhorias nas mensagens associadas ao sobreaquecimento do smartphone durante a utilização do Android Auto. Os utilizadores passam a receber sugestões sobre como “melhorar o desempenho do smartphone”, como desligar o ecrã, a lanterna, o ponto de acesso ou evitar o carregamento sem fios.

Embora este seja um desenvolvimento interessante para os utilizadores do Android Auto, é importante lembrar que estas são apenas informações encontradas no código da aplicação. A Google pode ou não implementar estas características. No entanto, espera-se que chegue numa versão futura, pois torna mais simples gerir todos os elementos multimédia dentro deste sistema.