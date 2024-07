Dyson OnTrac mostram a inovação de um design único que traz o melhor áudio

A Dyson continua a apostar em novas áreas e desta vez o alvo é o áudio, onde já procurou inovar no passado. Revelou os seus primeiros auscultadores de alta-fidelidade e audio-only: Dyson OnTrac. Com o melhor cancelamento de ruído da sua categoria, estes auscultadores proporcionam até 55 horas de audição envolvente.

Apesar de ter o seu foco em outras áreas, a Dyson tem no seu ADN a inovação e a criação de novos produtos. Procura criar propostas diferentes e que atraem os seus potenciais clientes. A somar a uma estética sempre apelativa, quer oferecer sempre o que de melhor a tecnologia pode entregar.

Com os Dyson OnTrac a marca criou mais de 2.000 combinações de cores personalizáveis para as capas exteriores e almofadas. Cada almofada auricular é fabricada em microfibra ultra-suave e espuma de alta qualidade para um conforto e isolamento acústico superiores. Braços articulados multipivotantes e uma bateria posicionada de forma única na banda para a cabeça asseguram uma distribuição equilibrada do peso.

O melhor cancelamento de ruído da sua categoria

Para criar um ambiente de audição ideal, os Dyson OnTrac incluem um algoritmo personalizado de ANC que utiliza 8 microfones, recolhendo amostras de som externo 384.000 vezes por segundo. Tudo combinado com materiais de qualidade superior e uma geometria interna cuidadosamente concebida para cancelar até 40dB de ruído indesejado.

Gama de som melhorada

Com controladores de altifalante de neodímio de 40 mm e 16 ohms e processamento de sinal de áudio avançado, os Dyson OnTrac garantem que cada nota ou palavra é transmitida com precisão. Os auscultadores reproduzem frequências desde os 6 Hertz até aos 21.000 Hertz

Isso proporciona subgraves profundos que se sentem e agudos nítidos na extremidade superior da gama de frequências. Entretanto, a caixa do altifalante está inclinada 13˚ em direção ao ouvido para uma resposta de áudio mais direta.

Bateria com duração de 55 horas com ANC

Com até 55 horas de duração da bateria, os Dyson OnTrac proporcionam até duas semanas de audição, mesmo com o ANC ativado. As duas células de bateria de iões de lítio de alta capacidade estão suspensas na banda para a cabeça para uma distribuição de peso mais uniforme. Para ligar e desligar o ANC, basta tocar duas vezes num dos auriculares.

Concebido para conforto e acústica de qualidade durante todo o dia

Com certificação de conforto pela US Ergonomics4, os Dyson OnTrac unem o conforto e a acústica de precisão. Os materiais selecionados e o design ergonómico garantem um isolamento acústico superior e um conforto duradouro.

As almofadas de espuma de alta qualidade e os braços articulados multipivotantes aliviam a pressão nos ouvidos, enquanto o posicionamento da bateria na banda para a cabeça distribui uniformemente o peso. Estas são de microfibra macias e a força de fixação otimizada proporcionam um ajuste consistente para diversos tamanhos de cabeça.

Personalizável com materiais duradouros e acabamentos de alta qualidade

Os Dyson OnTrac estão disponíveis em quatro cores, cada uma fabricada com precisão com acabamentos únicos e duradouros concebidos por Jake Dyson e pela equipa CMF. Inspirado no processo de fabrico CNC, as opções incluem Alumínio CNC, Cobre e Níquel.

A variante Ceramic Cinnabar tem um acabamento pintado com um toque de cerâmica. Para além destas quatro cores, pode personalizar os seus Dyson OnTrac™ com tampas exteriores e almofadas personalizadas em várias cores e acabamentos.

As coberturas exteriores são fabricadas em alumínio de alta qualidade, para um acabamento leve e duradouro, numa gama de cores e acabamentos - cerâmico ou anodizado. O preço de cada conjunto é de €49.

App MyDyson para controlo total

A aplicação MyDyson inclui rastreio de som em tempo real, monitorizando o volume intra-auricular e externo, alertando os utilizadores para níveis potencialmente prejudiciais. Também permite aos utilizadores escolher entre três modos de equalização personalizados: Bass Boost, Neutro e Melhorado.

Os Dyson OnTrac são lançados agora, em 4 cores: CNC Aluminium, CNC Copper, Ceramic Mandarin e CNC Black Nickel Quanto a preços, esta nova proposta chegará por €499.