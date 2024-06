Logitech revelou o G515, um teclado discreto para jogos de alto desempenho

A Logitech G acaba de anunciar mais uma novidade dedicada ao universo gamming. Revelou um periférico essencial para todos, um teclado para jogos sem fios. Falamos agora do G515 LIGHTSPEED TKL, que oferece tecnologias avançadas e recursos de alto desempenho num design discreto e moderno.

Logitech revelou uma novidade, o G515

Os teclados discretos proporcionam uma aparência mais simples e esteticamente agradável, enquanto proporcionam uma experiência de digitação de alto desempenho. O seu design mais fino oferece distâncias menores de reconhecimento de teclas, para os jogadores poderem jogar confortavelmente, sem aumentar as suas ações por minuto.

O G515 sem teclado numérico, otimiza o espaço da área de trabalho e oferece uma experiência de digitação confortável num pacote elegante, aprimorando as formas de jogar, sem comprometer os recursos. Permite pressionar as teclas de forma mais rápida, para os jogadores poderem responder mais depressa, durante sessões de jogo intensas, aumentando assim as suas ações por minuto. Com apenas 22 mm de altura, o G515 elimina a necessidade de apoio para os pulsos e garante uma sessão de jogo altamente agradável.

Além disso, o G515 possui interruptores discretos, ativados com uma distância mínima – de apenas 1,3 mm – e uma distância total de deslocamento de 3,2 mm, sendo mais curta do que os interruptores tradicionais. A sua construção leve e simplificada proporciona mais conforto e eficiência nos jogos, melhorando a capacidade do jogador de realizar ações rápidas.

Teclado discreto para jogos de alto desempenho

O G515 foi construído com uma camada de espuma amortecedora de som, e interruptores e estabilizadores lubrificados de fábrica. As teclas PBT premium garantem um conforto ideal, uma sensação mais suave e grande durabilidade, mesmo durante os momentos mais intensos de jogo, o que ultrapassa os limites do design e da inovação em teclados para jogos.

O teclado G515 também possui a recentemente anunciada tecnologia da Logitech G - KEYCONTROL, oferecendo aos jogadores recursos de personalização muito além do que um teclado padrão oferece. Cada tecla pode realizar até 15 ações diferentes, permitindo aos jogadores personalizar o seu teclado e atribuir macros, sinais de áudio, efeitos de iluminação e muito mais.

A inclusão de camadas e modificadores como o G SHIFT aumenta as possibilidades de personalização, com layouts de teclas inteiros alternáveis com o pressionar de um botão. Esta integração transforma o G515 num centro de expressão e controlo pessoal, enquanto liga os jogadores à comunidade G HUB, para trocar designs personalizados e interagir com outros entusiastas.

Os recursos adicionais do teclado para jogos sem fios G515 LIGHTSPEED TKL incluem:

O conveniente 2:1 LIGHTSPEED Wireless Pairing: Os jogadores podem conectar o seu rato para jogos, como o G502 X PLUS, através do dongle G515 LIGHTSPEED, libertando uma porta USB extra.

Ilumine a sua área de trabalho com a RGB LIGHTSYNC: os jogadores podem aceder a aproximadamente 16,8 milhões de cores, para personalizar a sua experiência e conectar todos os seus equipamentos Logitech G ao G HUB.

A versátil conectividade Tri-Mode permite que os jogadores escolham entre os modos de LIGHTSPEED wireless, Bluetooth®, e USB-C com fios.

Possibilidade de jogar até 36 horas de jogo contínuo e ininterrupto.

Preço e Disponibilidade

Disponível em preto e branco, o teclado para jogos sem fios Logitech G515 LIGHTSPEED TKL já está disponível no website LogitechG.com. Tem um PVP de US$ 139 US e 149,99€ para o modelo sem fios e US$ 99 US e 109,99€ para o modelo com fios, que será lançado ainda este ano.