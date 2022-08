Tem uma destas apps no seu Android? Desinstale já!

As aplicações maliciosas nos smartphones estão longe de ser uma exceção. Infelizmente, é com frequência que novas apps passam no crivo da Play Store ou da App Store, com o objetivo de roubar dados aos utilizadores ou com a apresentação de anúncios intrusivos que levam os utilizadores a páginas indesejadas.

Surge agora uma nova lista de 35 aplicações consideradas maliciosas e que estão já instaladas em milhões de dispositivos. Se tiver alguma destas, desinstale já!

É com frequência que surgem listas de aplicações que estão ou já estiveram disponíveis na Play Store, que somam milhares de instalações e que podem estar a comprometer a segurança dos utilizadores.

Desta vez, o blog Bitdefender partilhou uma lista de 35 novas apps que foram criadas com o objetivo de roubar informações pessoais e mostrar anúncios indesejados aos utilizadores.

Segundo se pode ler na publicação,

As aplicações escondem a sua presença no dispositivo renomeando-se e alterando o seu ícone e começam a veicular anúncios agressivos.

Embora os anúncios não sejam incomuns nas apps Android, essas aplicações específicas usam a sua própria estrutura para os servir, o que significa que também podem fornecer malware aos utilizadores.

Algumas das apps podem ocultar a sua presença alterando o nome e o ícone depois da instalação. Um exemplo que o Bitdefender chama a atenção é para a app GPS Location Maps, que muda o seu nome para "Settings" na tentativa de dificultar a localização. Outros podem não aparecer na lista de apps usadas ​​recentemente, então é possível que nem se saiba se estão em execução ou não.

Estas aplicações estão ainda disponíveis na Play Store e podem ser desinstaladas através da loja ou diretamente do smartphone.

As 35 apps maliciosas disponíveis na Play Store