Apple Music passa a identificar conteúdos criados com Inteligência Artificial

Temos visto muitos temas musicais a tornarem-se autênticos êxitos, apesar de terem sido produzidos pela inteligência artificial. A Apple quer que essa realidade seja devidamente identificada. Para isso, a empresa de Cupertino começou a introduzir um novo sistema de transparência no Apple Music que permite assinalar conteúdos criados com recurso à IA.

A medida pretende informar os utilizadores quando a tecnologia foi utilizada na criação de música, capas de álbuns ou vídeos associados às faixas.

Novas etiquetas para conteúdos gerados por IA

A empresa criou um conjunto de “Transparency Tags”, ou etiquetas de metadados, que podem ser usadas por editoras e distribuidores para indicar quando a IA participou na criação de um determinado conteúdo.

Estas etiquetas abrangem quatro elementos principais da música digital:

Artwork – indica que a capa do álbum ou a arte visual foi gerada ou parcialmente criada por IA.

– indica que a capa do álbum ou a arte visual foi gerada ou parcialmente criada por IA. Track – assinala que parte da gravação sonora foi criada por Inteligência Artificial.

– assinala que parte da gravação sonora foi criada por Inteligência Artificial. Composition – refere-se à utilização de IA na composição, como letras ou elementos musicais.

– refere-se à utilização de IA na composição, como letras ou elementos musicais. Music Video – identifica vídeos musicais cujos elementos visuais foram produzidos com IA.

Segundo a Apple, vários destes marcadores podem ser aplicados simultaneamente ao mesmo conteúdo, caso a Inteligência Artificial tenha sido usada em mais do que uma fase do processo criativo.

Transparência na indústria musical

A Apple explica que o objetivo destas etiquetas é aumentar a transparência na indústria musical, numa altura em que ferramentas generativas estão a ser cada vez mais utilizadas para criar música e conteúdos associados.

A empresa considera que a identificação clara de conteúdos criados com IA é um primeiro passo para ajudar a indústria a definir políticas e boas práticas relacionadas com esta tecnologia.

Responsabilidade fica nas editoras e distribuidores

Apesar da introdução das novas etiquetas, a Apple não fará a deteção automática do conteúdo gerado por IA. A responsabilidade de indicar se a tecnologia foi utilizada fica nas mãos das editoras e distribuidores, que devem assinalar essa informação quando enviam novos conteúdos para a plataforma.

Este modelo baseia-se no mesmo princípio utilizado para outros metadados musicais, como géneros, créditos ou informações sobre os artistas.

Uma resposta ao crescimento da música gerada por IA

A introdução destas etiquetas surge num momento em que a música gerada por Inteligência Artificial cresce rapidamente nas plataformas de streaming.

Algumas plataformas já recebem dezenas de milhares de faixas criadas por IA todos os dias, o que tem levantado preocupações sobre direitos de autor, fraude em streams e concorrência com artistas humanos.

Com esta iniciativa, a Apple pretende dar maior clareza aos ouvintes e ajudar a indústria a lidar com o impacto da IA na criação musical.