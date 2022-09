Sem combustível? Preços vão baixar já na próxima semana

Todas as sextas-feiras existe uma previsão de preços no que diz respeito ao combustível. Neste "sobe e desce" semanal, temos visto todo o tipo de cenários. Para a próxima semana a previsão é que tanto o gasóleo como a gasolina vão baixar.

Por isso, se não tiver mesmo necessidade de abastecer o depósito do seu veículo, espere por segunda-feira, pois o preço do combustível vai baixar.

Combustível: gasóleo desce 5 cêntimos e gasolina 5,5 cêntimos

Os preços do gasóleo e da gasolina vão descer na próxima semana. O gasóleo deverá descer cinco cêntimos por litro na próxima segunda-feira e a gasolina reduzir o seu preço em 5,5 cêntimos, segundo revela a CNN.

Depois de duas semanas de fortes aumentos no gasóleo, finalmente o preço vai agora descer, mantendo-se, no entanto, mais caro que a gasolina 95. O valor da gasolina tem-se mantido.

A 8 de agosto, um litro de gasóleo custava em média 1,746 euros, subindo 14 cêntimos por litro entretanto. A descida de 5 cêntimos na próxima semana, a confirmar-se, atenuará esta subida das últimas semanas.

De relembrar que os preços do combustível nas bombas continuam a beneficiar de três medidas de mitigação implementadas pelo Governo. Estas medidas vão ser já reavaliadas no final deste mês.

O desconto no ISP equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para 13%, a compensação por via de redução de ISP da receita adicional de IVA, e a suspensão da atualização da taxa de carbono baixaram em 28,2 cêntimos a carga fiscal do gasóleo e em 32,1 cêntimos a carga fiscal da gasolina. O desconto do ISP mantem-se até final de setembro.