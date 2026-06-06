Tesla volta a adiar Roadster: demonstração com tecnologia da SpaceX só em agosto

A Tesla voltou a adiar a aguardada apresentação pública do novo Roadster. Segundo informações avançadas pelo jornal The Information, citando fontes ligadas ao projeto, a demonstração prevista para este verão foi novamente empurrada para agosto ou até mais tarde.

O superdesportivo elétrico, apresentado pela primeira vez em 2017, continua sem uma data concreta de lançamento, acumulando já quase uma década de promessas e sucessivos atrasos.

Demonstração deverá acontecer no Texas

A apresentação pública deverá decorrer no Texas e terá como principal objetivo mostrar o sistema de propulsores de gás frio desenvolvido em colaboração com a SpaceX.

A Tesla afirma que esta tecnologia permitirá ao Roadster atingir níveis de aceleração extremamente elevados e, em determinadas circunstâncias, até levantar brevemente do solo.

Internamente, este sistema é conhecido pelo nome de código “A71” e tem sido apontado por Elon Musk como um dos elementos mais revolucionários do futuro modelo.

Mais um atraso numa longa lista

Em outubro de 2025, Elon Musk indicou que a apresentação do Roadster aconteceria a 1 de abril de 2026. A data passou sem qualquer evento.

Posteriormente, o CEO da Tesla afirmou na rede social X que a apresentação tinha sido adiada para o final de maio ou início de junho. Agora, as novas informações apontam para agosto ou mais tarde.

Este será o primeiro grande evento dedicado ao Roadster desde a apresentação do Cybercab, realizada em outubro de 2024. O histórico de adiamentos é extenso. Quando foi revelado em novembro de 2017, o Roadster tinha produção prevista para 2020. Desde então, o calendário foi sucessivamente alterado por pelo menos oito vezes.

Durante a reunião de acionistas da Tesla, em novembro de 2025, Musk voltou a prometer uma demonstração para 1 de abril de 2026, admitindo de forma descontraída que a escolha do Dia das Mentiras lhe dava alguma “margem de manobra”. Entretanto, a produção foi empurrada para o período entre 2027 e 2028.

A tecnologia da SpaceX é a estrela do projeto

De acordo com as mesmas fontes, funcionários da Tesla e da SpaceX terão realizado uma demonstração privada do sistema A71 perante Elon Musk no final de abril deste ano. O facto de os testes internos ainda estarem a decorrer nessa altura ajuda a explicar os novos atrasos.

A Tesla pretende lançar uma edição especial do Roadster equipada com o chamado “pacote SpaceX”, além de uma versão mais convencional do veículo. Desde 2018 que Musk descreve este pacote como um conjunto de cerca de 10 pequenos propulsores de ar comprimido instalados na traseira do automóvel. Segundo o empresário, estes sistemas poderão melhorar significativamente a aceleração, travagem e comportamento em curva.

Ao longo dos anos, Musk chegou mesmo a afirmar que o Roadster poderia acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 1,1 segundos e até flutuar temporariamente acima do solo. Resta saber quantas destas promessas chegarão efetivamente à versão de produção.

Clientes continuam à espera após quase 10 anos

O Roadster foi colocado em pré-reserva em 2017. Muitos clientes pagaram 50 mil dólares para garantir um lugar na fila de espera. Os compradores da edição especial Founders Series desembolsaram mesmo 250 mil dólares. Quase nove anos depois, nenhum destes clientes recebeu ainda um veículo de produção.

O descontentamento tornou-se público em outubro de 2025, quando o CEO da OpenAI, Sam Altman, tentou cancelar a sua reserva e descobriu que o endereço de e-mail utilizado para esse efeito já não estava ativo.

Entretanto, fabricantes como a Rimac, a Lotus, BYD e a Xiaomi já colocaram no mercado modelos elétricos de elevado desempenho, enquanto o Roadster continua a existir apenas como conceito e promessa.

Será desta?

O Roadster continua a ser um dos projetos mais ambiciosos da Tesla. Contudo, após anos de adiamentos e anúncios que nunca se concretizaram, cresce o ceticismo em torno do modelo.

A demonstração prevista para agosto poderá finalmente mostrar se a parceria entre a Tesla e a SpaceX é capaz de transformar algumas das promessas mais ousadas de Elon Musk em realidade. Ou se o Roadster continuará a ser um dos automóveis mais aguardados, e mais adiados, da indústria automóvel.