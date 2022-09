A Huawei, no próximo dia 6 de setembro, irá apresentar uma nova série de smartphones, sob o nome Huawei P50, com quatro modelos. O sucesso desta série na China está a ser tal, mesmo antes do lançamento, que a empresa já registou mais de um milhão de reservas.

Não sendo inédito no universo dos smartphones, algum dos Mate 50 apresentados irá ter uma câmara com abertura variável.

Huawei Mate 50 terá câmara com abertura variável

A Huawei confirmou oficialmente um dos rumores mais interessantes sobre a próxima série Mate 50, antes do anúncio de 6 de setembro: os smartphones terão uma abertura variável, eventualmente na câmara principal.

Sem que esta seja uma caraterística banal, a verdade é que não é inédita. A Samsung, por exemplo, já o apresentou na sua linha Note, nos Note9 e Note10.

Num vídeo partilhado no canal oficial da empresa na rede Weibo, essa utilização fica clara, ainda que não se saiba em quanto poderá variar. Mas os rumores apontam para um ajuste suave entre f/1.4 e f/4.0.

Os utilizadores irão, assim, ter um maior controlo do campo de profundidade, algo que, na maioria dos casos, apenas se consegue via software e nem sempre com resultados de qualidade.

Segundo o Digital Chat Station este novo smartphone, mais concretamente, a versão Pro, terá uma câmara quadrupla, com o principal sensor com 50 MP, a ultra grande angular com 13 MP, a telefoto de 40 MP e a periscópio de 64 MP, com zoom ótico até 3,5x.

Huawei entre as melhores na fotografia

Apesar do insucesso no mercado ocidental, a verdade é que a Huawei continua a trilhar o seu caminho na China, com smartphones que são verdadeiros sucesso e com câmaras que se destacam em todo o segmento.

A linha Mate mantém-se em destaque nos rankings de avaliação das câmaras fotográficas, com o Mate 40 Pro e Mate 40 Pro+, este último, no DxOMark está posicionado em quarto lugar, só com os modelos Honor Magic4 Ultimate, Huawei P50 Pro e Xiaomi Mi 11 Ultra, à frente.

De notar ainda que, segundo uma fonte chinesa, Mydrivers, os Huawei Mate 50 contam já com mais de um milhão de reservas, só no país. Além de uma versão base, deverão ser lançados os Mate 50E, Mate 50 Pro e Mate 50 RS Porsche Design.