Twitter está mesmo a trabalhar no botão “editar”, mas este não chegará a todos

É (provavelmente) um dos tópicos mais controversos entre os utilizadores do Twitter e, durante muito tempo, parecia estar a ser ignorado pela empresa responsável pela rede social. No entanto, esta estava atenta e vai efetivamente trazer para a plataforma a opção de editar as publicações.

As reações não vão ser unânime, mas o Twitter garante que “vocês vão ficar bem”.

Além de controversa, é também uma das funcionalidades mais pedidas do Twitter – segundo o próprio, é o recurso “mais requisitado até à data”. A possibilidade de editar uma publicação tem estado na lista de desejos dos utilizadores e, apesar de parecer, até há pouco tempo, indiferente a essa vontade, a rede social vai concretizá-la.

O Twitter confirmou que está a testar o botão “editar”, mas revelou que, numa fase inicial, este não estará disponível para todos, servindo apenas os utilizadores que assinarem o serviço premium Twitter Blue, no final deste mês.

Para já, sabe-se que permitirá que os tweets sejam editados “algumas vezes”, durante 30 minutos após a sua publicação, e que sejam identificados como tal, através de uma etiqueta que clarifica que a publicação original foi alterada. Os utilizadores poderão clicar e aceder ao histórico de edição dos tweets, por forma a ver as versões anteriores.

Como qualquer nova característica, estamos intencionalmente a testar a edição de tweets com um grupo mais pequeno para nos ajudar a incorporar feedback enquanto identificamos e resolvemos potenciais problemas. Isto inclui a forma como as pessoas podem usar indevidamente a funcionalidade. Nunca se pode ser demasiado cuidadoso.

Disse o Twitter numa publicação.

Embora alguns críticos levantem preocupações relativamente à disseminação de desinformação, o Twitter ressalva que o facto de os tweets estarem rotulados e terem o seu histórico de edições disponível “ajuda a proteger a integridade da conversa e cria um registo publicamente acessível do que foi dito”.

Leia também: