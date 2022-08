Apesar de todas as confusões que têm surgido com a (suposta) venda do Twitter, esta rede social não tem parado de melhorar e de apresentar novidades. Estas procuram alargar os horizontes para o que os utilizadores podem ter, de foram natural e simples.

A mais recente novidade vem dar ao Twitter algo que há algum tempo era pedido e que torna esta rede mais privada. Os Circles chegaram e permite agora publicar apenas para um grupo restrito de amigos ou de seguidores.

O Twitter tem procurado criar ferramentas que tornem esta rede social diferente do que todas as restantes, com novidades e melhorias únicas. Estas focam-se em várias áreas, desde a edição das publicações até à publicação de podcasts ou aos Spaces.

Com os Circles, o Twitter quer-se tornar mais privado e abrir mais do que temos hoje com as mensagens diretas. Estas publicações são também limitadas e restritas, mas agora a um grupo de utilizadores que pode ser escolhido no momento em que o tweet é publicado.

Segundo o Twitter, dar aos utilizadores a opção de dividir ideias com um grupo especial de seguidores ajuda a tornar o Tweet mais acessível. Isto é verdade para quem acaba de chegar ao Twitter quanto para quem já tem milhares de seguidores.

É possível adicionar até 150 pessoas num grupo dos Circles e editar essa lista a qualquer momento. Os tweets publicados num Circle aparecem com um selo verde logo abaixo, visível apenas para as pessoas selecionadas. Ninguém pode fazer um retweet nestas publicações e todas as respostas são privadas, mesmo que a sua conta seja pública.

Os testes com os Circles não são novos e foram iniciados em maio deste ano. Agora que estão maduros e prontos a ser usados, foram finalmente abertos a todos os utilizadores desta rede social, sem qualquer limitação. Isso pode ser visto no facto de ter sido disponibilizado para o iOS, o Android e, também, no Twitter.com.

Esta é uma novidade que vem mudar o Twitter e torná-lo ainda mais pessoal e focado nos utilizadores e no que estes querem publicar. Podem ser criados grupos mais próximos e assim usar o Circles como uma ferramenta de partilha única e direta, sem revelar na Internet tudo.