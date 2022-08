O Waze é hoje uma das ferramentas mais usadas para quem conduz. A somar a todas as indicações de trânsito, dá aos utilizadores a possibilidade de terem alertas sobre a presença de problemas na estrada e até de polícia.

Esta última é uma das funcionalidades mais usadas, para assim evitar problemas com as autoridades, muitas vezes em estradas problemáticas. O que muitos não esperavam é que fosse a própria polícia a usar relatórios falsos para incentivar condução segura.

Apesar de ter uma utilização global, o Waze depende dos utilizadores para ter a informação que partilha. Para além da que é recolhida com a utilização, é possível enviar relatórios a indicar problemas ou a presença da polícia.

O que foi agora revelado, pela própria autoridade, é que estão a ser criados relatórios falsos, para assim dar aos utilizadores a necessidade de uma atenção especial. O que é esperado é que com estes alertas da presença de polícia, os condutores tenham mais cuidado.

We definitely don’t drop Police markers on Waze at random points on our patrol, nope - never



An easy way to get drivers to slow down on our roads - thanks @waze. pic.twitter.com/rrv9I9LJJ6 — Roads Policing - Surrey Police - UK (@SurreyRoadCops) August 29, 2022

Este cenário está a colocar aos agentes da autoridade do condado de Surrey no Reino Unido no centro de uma controvérsia. Foi descoberto pelas partilhas de suas contas oficiais no Twitter que policias usam o Waze para incentivar os motoristas a reduzir a velocidade.

Numa série de tweets publicados, a unidade da polícia dedicada ao trânsito revelou que usa esta app de navegação por crowdsourcing para partilhar informações falsas. Não o admitindo de forma clara no início, deixou um simples emoji que revela a verdade.

Technically not false though. We are there at that very specific point in time. — Roads Policing - Surrey Police - UK (@SurreyRoadCops) August 29, 2022

Claro que isso não caiu bem na comunidade local e muitos alegaram que ao fazer isso estão a violar a lei britânica. São muitas a pessoas que acusam a polícia de Surrey de operar unidades fantasmas e violar as leis, ao fazer uso indevido de computador.

Há ainda quem tenha uma posição menos extrema, mas que ainda assim seja contra esta forma de agir. Alegam que o Waze tem regras claras e que a publicação de relatórios falsos representa uma utilização ilegal deste serviço e de todas as suas funcionalidades.

Double crewed car = two phones — Roads Policing - Surrey Police - UK (@SurreyRoadCops) August 29, 2022

Quanto à forma como estes relatórios eram aceites, também foi rapidamente respondido. Os utilizadores do Waze revelaram que eram necessários mais do que uma publicação, algo que foi respondido com a possibilidade de utilização dos smartphones dos vários agentes, o que reforçava a sua suposta verdade.

A polícia de Surrey reagiu depois, de forma oficial, revelando que embora tenham usado o Waze para impedir a condução perigosa, esta não é uma tática ou política comum. Quanto às unidades fantasma, apontaram o dedo aos cortes orçamentais e à falta de agentes para patrulhar as estradas.