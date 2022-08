Sony lança discretamente uma PlayStation 5 mais leve depois de aumentar o preço

No final da semana passada, a Sony revelou uma novidades que grande parte dos seus clientes não queriam ouvir. A marca japonesa aumentou o preço da sua consola PlayStation 5 em vários países, sendo que na Europa esse aumento foi de 50 euros.

Mas a empresa não se ficou por aqui nas mudanças e recentemente foi divulgado que a Sony teria lançado sem grande alarido uma nova PS5, mas mais leve. Os novos modelos já foram vistos pelo menos na Austrália.

Sony aumenta o preço e baixa o peso da PlayStation 5

Discretamente, sem que quase ninguém se apercebesse, a Sony lançou um novo modelo da PlayStation 5 revisto. De acordo com as informações avançadas pelo canal australiano Press Start, dedicado ao segmento dos jogos, as novas versões do modelo original com Blu-Ray e a da versão digital são agora muito mais leves.

Os novos modelos começaram a aparecer na Austrália durante esta semana e já foram apuradas as diferenças. Assim sendo, o novo modelo com disco (CFI-1202A) pesa agora 3,9 kg, o que significa que ficou cerca de 7% mais leve em comparação com o modelo revisto em 2021 que pesava 4,2 kg e 13% face ao modelo originalmente lançado em 2020 que tinha 4,5 kg.

Já a nova edição digital (CFI-1202B) também viu o seu peso ser reduzido para 3,4 kg, o que significa que está 13% mais leve do que o peso do modelo original, que era de 3,9 kg. E com estes valores apurados, sabemos agora que a atual PlayStation 5 com disco blu-ray pensa tanto como a edição digital lançada em 2020.

O canal australiano ainda não conseguiu perceber o motivo por detrás desta redução de preço, depois de a marca japonesa já o ter feito no ano passado.

E tal acontece então numa altura em que a Sony anunciou há poucos dias que a sua consola PlayStation 5 vai ficar mais cara. Ou seja, a versão original com blu-ray foi lançada por 499,99 euros e vai passar a custar 549,99 euros, enquanto que o modelo digital chegou ao mercado por 399,99 euros e com os novos preços vai custar 449,99 euros.