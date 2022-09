PlayStation 5 já suporta a resolução 1440p, listas de jogos e muito mais!

Não há dúvidas de que a PlayStation 5 é uma das consolas mais populares e desejadas no segmento dos videojogos. E uma das características que contribui para isso mesmo é o facto de a Sony estar sempre atenta às necessidades dos jogadores, de forma a tornar os seus equipamentos o mais completos possíveis.

Desta forma, agora a empresa japonesa anunciou que finalmente a PlayStation 5 já vai poder contar com o suporte para a resolução 1440p, listas de jogos e muitas outras novidades que chegam com uma nova atualização.

Novidades fresquinhas para a PlayStation 5

A Sony revelou nesta quarta-feira (7), através do blog oficial, muitas novidades interessantes para a sua PS5. A marca disponibilizou uma atualização de sistema para a sua consola da atual geração que traz consigo muitos novos recuros já há muito aguardados e pedidos pelos jogadores.

O destaque do conjunto de novidades vai para o suporte à resolução 1440p, ou seja, 2560 x 1440. Portanto, com este novo recurso, os utilizadores já podem atualizar a consola e usufruir desta funcionalidade nas televisões e computadores que sejam compatíveis com a mesma. Esta novidade é então muito importante para os gamers, especialmente porque o tão aguardado jogo The Last of Us Parte 1 já chegou à PlayStation 5, e os jogadores podem agora usufruí-lo em pleno.

Contudo, a Sony reforça que é necessário ter uma TV ou monitor compatível com a resolução e relembra que nem todos os títulos disponibilizam essa qualidade.

Outro aspeto que a atualização vai permitir é a criação de listas de jogos de forma a que os utilizadores possam organizar as suas bibliotecas da melhor forma. O recurso permite criar até 15 listas, cada uma com 100 jogos, e que depois ficam guardadas em pastas a que pode aceder facilmente.

Uma outra novidade é a possibilidade de comparar o áudio 3D com áudio stereo no mesmo ecrã, o que vai facilitar a escolha do jogador antes de dar início à aventura em si.

Também a app da PlayStation conta com algumas surpresas, nomeadamente a opção de iniciar os jogos através do PS Remote Play. Ou seja, o jogador liga o smartphone à consola e pode dar início a qualquer jogo da sua biblioteca.

Pode conhecer mais informações sobre estas novidades aqui.

