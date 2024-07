UTM SE: finalmente a Apple aprovou um emulador de PC para o iPhone

A Apple está a mudar a sua posição sobre a possibilidade de usar emuladores nos seus sistemas operativos. Se inicialmente abriu o iOS e outros sistemas para emuladores de jogos, manteve a decisão anterior no que toca a sistemas operativos. Isso mudou agora, com a aprovação das aplicação UMT SE, o primeiro emulador de PC para o iPhone.

A Apple marcou uma nova era no iOS, ao aprovar o primeiro emulador oficial de PC, o UTM SE. Esta mudança permitirá aos utilizadores do iPhone correr software e jogos antigos nos seus dispositivos. Esta aprovação, é uma notícia importante para os utilizadores que procuram o “emulador iOS”. Traz também uma mudança com a Apple a reverter a sua decisão anterior de rejeição.

Este emulador pode emular arquiteturas x86, PPC e RISC-V e suporta sistemas operativos que funcionam em modo gráfico e modo apenas de texto. O UTM SE é derivado do QEMU, um emulador poderoso e amplamente utilizado, que oferece opções para criar máquinas virtuais pré-construídas ou configuração de raiz.

We are happy to announce that UTM SE is available (for free) on iOS and visionOS App Store (and coming soon to AltStore PAL)!



Shoutouts to AltStore team for their help and to Apple for reconsidering their policy.https://t.co/HAV5JnT5GO