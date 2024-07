E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, analisámos o smartphone ZTE Nubia Music e experimentámos os CMF Phone 1, Galaxy Z Fold6 e Z Flip6, conduzimos o novo Dacia Spring, e muito mais.

Uma empresa norueguesa instalou a maior plataforma Over Easy Solar até à data: uma instalação solar de 248,4 kWp no telhado do Estádio Nacional de Futebol da Noruega. Esta instalação é atualmente a maior instalação vertical bifacial de painéis solares em telhados do mundo.

Embora sejam ideais para alguns, os carros elétricos não enchem as medidas a todos os condutores; e ainda menos aos entusiastas de alguns desportos automóveis. Apesar disso, a NASCAR revelou o seu primeiro protótipo de carro elétrico, a ser testado em breve na Chicago Street Race.

A ZTE tem investido cada vez mais no setor dos smartphones com algumas ofertas bastante interessantes que lhe têm permitido ganhar espaço no mercado internacional. Fique com a análise do Pplware ao ZTE Nubia Music: um smartphone diferente, com estética retro e focado em música.

Um doente terminal chamado Michael Bommer está a preparar-se para deixar uma presença digital duradoura para a sua família com a ajuda da Eternos.life. A empresa de IA está a ajudar Bommer, de 61 anos, a criar uma identidade digital que capta a sua voz, personalidade e memórias.

Tal como já referimos, a CMF by Nothing deu provas que o facto dos equipamentos terem um design elegante e moderno e alta qualidade de fabrico não é algo exclusivo para o segmento Premium. Conheçam as nossas primeiras impressões do novo CMF Phone 1 que custa pouco mais de 200 euros.

A Logitech G acaba de anunciar o rato para jogos sem fios Logitech G309 LIGHTSPEED. Este é um rato de design premium com dupla conectividade sem fios, rastreio preciso e desempenho fiável num formato recém-projetado para todos.

Os investigadores da Universidade de Tel Aviv criaram um vidro único que é simultaneamente um adesivo eficaz e altamente transparente. Este vidro de formação espontânea poderá influenciar significativamente várias indústrias de alta tecnologia.

O Governo francês confirmou, ontem, dia 9 de junho, a autorização de voos experimentais de táxis aéreos durante os Jogos Olímpicos deste ano. Contudo, Paris é altamente contra a ideia.

A Samsung acaba de anunciar os seus novos Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, juntamente com os novos Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro. Estes novos smartphones são a evolução natural dos modelos anteriores e uma das referências do mercado. As formas mudaram, bem como o hardware. Venha conhecer estes novos modelos, a que o Pplware já teve acesso.

A Samsung é a marca de eleição de muitos utilizadores, que aguardam as suas propostas e as inovações que a diferenciam. No Galaxy Unpacked de hoje, a marca mostrou que deu um novo significado ao bem-estar diário, apresentando os novos Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra. O conjunto de novas experiências inteligentes na área da saúde tornam estes wearables irresistíveis.

Se os novos smartphones e smartwatches não eram novidades suficientes, a Samsung apresentou, além deles, os seus novos Galaxy Buds3, por via dos quais vai potencializar a experiência sonora e melhorar a comunicação. O Galaxy AI está, também, fortemente presente nestes novos earbuds.

Desde que os astronautas partiram da superfície lunar pela última vez, há 52 anos, o tempo passou a correr. Relativamente a nós, terráqueos, a Lua tem ansiado pelo nosso regresso um pouco mais - cerca de 1,1 segundos.

O Dacia Spring quer sacudir o mercado de carros elétricos com o seu apetecível preço. Sim, a autonomia não é para todos, é para aqueles que conseguem programar bem as necessidades. Sofisticado? Claro, dentro do que os 16.900 euros oferecem. Mas não se engane, este pode bem ser o carro ideal para si, para o seu dia a dia. Fomos conduzir o elétrico e já temos uma opinião.