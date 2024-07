Logitech G lança o rato sem fios Logitech G309 LIGHTSPEED dedicado a todos os jogadores

A Logitech G acaba de anunciar o rato para jogos sem fios Logitech G309 LIGHTSPEED. Este é um rato de design premium com dupla conectividade sem fios, rastreio preciso e desempenho fiável num formato recém-projetado para todos.

Conheça o Logitech G309 LIGHTSPEED

Os jogadores sabem que o seu equipamento precisa de proporcionar desempenho, conforto e fiabilidade para jogar da melhor forma possível. Nos ratos para jogos, isto significa um desempenho sem fios com baixa latência, controlo preciso e sincronização perfeita com os movimentos, especialmente tendo em conta o ritmo e a agilidade necessários.

O rato para jogos G309 LIGHTSPEED é compatível com POWERPLAY, o que permite aos jogadores alimentar o G309 sem uma pilha AA no seu interior, se adquirirem o sistema de carregamento sem fios Logitech G PowerPlay, vendido em separado. Isto reduz o peso em 18g (o peso da pilha alcalina).

Com o sensor HERO 25K extremamente eficiente em termos energéticos, o G309 oferece mais de 300 horas de jogo contínuo a uma taxa de relatório de 1 ms em LIGHTSPEED, com apenas uma pilha alcalina AA. Mude para o modo Bluetooth e a duração da bateria é superior a 600 horas, com uma única pilha alcalina AA.

Mesmo com tanta tecnologia no seu interior, o Logitech G309 LIGHTSPEED não é pesado nem volumoso. É durável, mas compacto e leve, pesando apenas 86 gramas com uma pilha alcalina AA e 68 gramas sem a pilha alcalina AA quando combinado com o POWERPLAY.

O novo o rato sem fios da Logitech G

O Logitech G309 LIGHTSPEED utiliza a tecnologia sem fios LIGHTSPEED, exclusiva da Logitech G, para uma experiência de jogo de alto desempenho, mais rápida do que a maioria dos ratos com fios.

Ao combinar o desempenho sem fios LIGHTSPEED com o sensor HERO 25K da Logitech G, o G309 consegue alcançar um desempenho da próxima geração, enquanto proporciona uma capacidade de resposta e precisão excecionais, 400 IPS e sensibilidade até 25.600 DPI, sem aceleração ou suavização.

Além disso, o LIGHTSPEED sem fios permite também aos jogadores ligar dois dispositivos LIGHTSPEED a um único recetor, utilizando a ferramenta de emparelhamento de dispositivos no G HUB. Os jogadores podem optar por utilizar o G309 LIGHTSPEED com o mesmo recetor de um teclado de jogo Logitech, incluindo o recentemente anunciado teclado de jogo Logitech G515 TKL LIGHTSPEED.

Exclusivo da Logitech G, o G309 LIGHTSPEED vem equipado com interruptores híbridos óptico-mecânicos LIGHTFORCE, para uma velocidade incrível, fiabilidade e atuação precisa com uma resposta nítida. O LIGHTFORCE utiliza peças de contacto galvânicas no interruptor, que funcionam como interruptores mecânicos, para manter aquela sensação nítida.

Os gatilhos óticos e mecânicos são concebidos em uníssono, proporcionando o melhor desempenho em jogos. Os switches híbridos LIGHTFORCE proporcionam uma atuação ótica fiável e de latência ultrabaixa, combinada com os melhores atributos de cliques mecânicos nítidos e táteis.

Preço e Disponibilidade

O G309 LIGHTSPEED está disponível em preto e branco. Este rato para jogos sem fios Logitech está já pode ser comprado em LogitechG.com por um preço de venda ao público recomendado de 79,99€.