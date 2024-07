NASCAR revela o seu primeiro protótipo de carro elétrico

Embora sejam ideais para alguns, os carros elétricos não enchem as medidas a todos os condutores; e ainda menos aos entusiastas de alguns desportos automóveis. Apesar disso, a NASCAR revelou o seu primeiro protótipo de carro elétrico, a ser testado em breve na Chicago Street Race.

Num esforço de várias décadas, a NASCAR cimentou-se e reuniu entusiastas pelas corridas de stock car, com eventos que envolvem motores de combustão interna a rugir e a passar pelo público.

Não deixando o barulho para trás, a famosa liga de corridas de Daytona Beach, na Flórida, parece estar a tentar acompanhar a tendência, com a introdução do primeiro carro de corrida elétrico, a ser lançado em breve.

Este primeiro protótipo de carro de corrida elétrico desenvolvido para a liga representa a primeira mudança para a eletrificação na história do desporto.

O protótipo foi possível graças à parceria ABB NASCAR Electrification Innovation Partnership. O objetivo é simples: introduzir as corridas de veículos elétricos, mantendo uma descarbonização maciça das operações, com a ABB a liderar o caminho em parceria com a NASCAR.

A ABB NASCAR EV Prototype, a NASCAR e as suas fabricantes parceiras - Chevrolet, Ford e Toyota - estão a trabalhar no desenvolvimento deste novo protótipo, revelado num comunicado de imprensa.

Estreia do elétrico da NASCAR marcada para a Chicago Street Race

Com três motores STARD UHP 6-Phase com capacidades de tração integral (AWD), fabricados com uma carroçaria de veículo utilitário crossover (CUV) composto à base de linho sustentável, este veículo elétrico pode produzir até 1000 kW de potência de pico e foi testado em pista, com os chassis Next Gen baseados nos veículos da série Cup da NASCAR.

A Chicago Street Race, a acontecer no final desta semana, será palco da estreia deste novo veículo.

Sendo a NASCAR alimentada pela adrenalina dos pilotos, entusiastas e espetadores em que resultam os sons altos e estridentes produzidos por um motor a combustão, veremos como será recebido este seu primeiro protótipo de carro elétrico.