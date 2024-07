Após a tentativa de assassinato de Trump, vigaristas pedem “donativos” nas redes sociais

As redes sociais são um viveiro de vigaristas e é nos momentos de desgraça que os criminosos mais atacam as vítimas, os incrédulos e distraídos. Depois da tentativa de assassinato de Donald Trump, começaram a circular no X (antes Twitter) páginas de pedidos de donativos para apoiar as pessoas feridas no comício de Trump.

Várias personalidades estão a alertar para as vigarices em nome de Trump

Uma das personalidades mais ativas na denúncia destes golpes é Mark Cuban. O multimilionário tem estado ativo a avisar as pessoas para terem cuidado com os burlões e vigaristas na rede social X depois da tentativa de assassinato de Trump.

O conhecido investidor do programa "Shark Tank", avisa as pessoas para terem cuidado com as burlas e os burlões, depois do tiroteio na Pensilvânia que deixou o antigo Presidente Donald Trump ferido e um homem morto.

Sei que algumas pessoas podem dizer que não é a altura certa para partilhar isto. Mas, acho que ninguém discorda que há muitos bots e contas falsas nas redes sociais. Quando acontecem tragédias e eventos horríveis como a tentativa de assassinato do ex-presidente Trump, isso traz à tona essas contas para piorar as coisas e se aproveitar.

Escreveu Cuban no X no domingo.

Cuban estava comentando sobre um tópico de domingo do utilizador X Josh Olin, fundador da empresa de IA WeGPT.ai.

No seu tópico X, Olin disse que encontrou vários casos de vigaristas a postar páginas falsas de arrecadação de fundos para pessoas feridas no tiroteio do comício de Trump.

Há uma campanha de arrecadação de fundos GoFundMe apoiada por Trump para as vítimas do tiroteio no comício, que arrecadou mais de 1 milhão de dólares em poucas horas.

Este ataque de Trump já rendeu aos vigaristas, em grande parte patrocinados pela China e pela Rússia, milhões de vários golpes aqui mesmo no X.

Escreveu Olin no domingo.

Cuban, por sua vez, elogiou Olin, dizendo que ele tinha feito um "bom trabalho" ao identificar alguns vigaristas que estavam a tentar lucrar com a tragédia.