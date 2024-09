Não quer atualizar para o iOS 18? Apple tem a solução de segurança para estes utilizadores

Estamos a poucos dias da Apple lançar o iOS 18 para todos. Esta nova versão virá recheada de novidades e de melhorias, que muitos aguardam há algum tempo. Mesmo com este lote de novidades, há muitos utilizadores que preferem esperar e garantir a sua estabilidade. Para esses a Apple tem uma solução, que garante a segurança do iPhone, com o iOS 17.7.

Apple tem solução para quem não quer o iOS 18

A Apple lançará o iOS 18 no dia 16 de setembro e, embora todos os iPhones compatíveis com o iOS 17 possam instalar a nova versão do sistema operativo, haverá utilizadores que preferirão permanecer no iOS 17. Para estes utilizadores, a Apple anunciou que continuará a fornecer suporte via atualizações de segurança.

A Apple suporta sempre os utilizadores que possuem um modelo de iPhone mais antigo, mas neste caso, o suporte é para aqueles utilizadores que decidem permanecer no iOS 17 e ainda podem atualizar para o iOS 18. São muitos os que se mantêm nas versões anteriores para que tudo continue a funcionar bem, agora com mais motivo, porque vão continuar a receber atualizações.

Foi a própria Apple que confirmou, ao anunciar o lançamento do iOS 18 no dia 16 de setembro, que os utilizadores que quiserem permanecer no iOS 17 poderão fazê-lo através do iOS 17.7. Esta será uma versão que será o mais estável possível com patches de segurança, mas sem novas funcionalidades.

iOS 17.7 é a solução de segurança para o iPhone

O iOS 18 vai chegar com muitas novas funcionalidades de personalização, uma aplicação Fotografias totalmente renovada e a aplicação Palavras-passe. Ainda assim, a verdade é que muitos utilizadores preferem ficar na versão anterior, pelo menos durante algum tempo, para verificar se tudo funciona corretamente.

Importa lembrar que o iOS 17.7 não terá as novas funcionalidades do iOS 18, mas terá patches de segurança e correções de bugs. Assim, os utilizadores podem ter uma experiência de utilização boa, pelo menos até decidirem instalar o iOS 18.

Não está especificado por quanto tempo o iOS 17.7 estará disponível, mas no que é normal na Apple, será por muito tempo. Na hora de decidir qual a versão a escolher será muito fácil, pois na zona de atualizações di iOS, o utilizado terá ambas as versões, para poder escolher qual quer instalar.