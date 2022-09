Com uma lista extensa de produtos, a Apple tem também um lote de fornecedores muito alargada. Com todas as tensões que existem entre os EUA e a China, é natural que surjam periodicamente problemas, que nem sempre são simples de resolver.

Com a chegada do novo iPhone 14, a Apple parece ter em mãos uma nova questão. Há quem esteja a ameaçar a empresa caso esta opte por usar memórias Nand de um fornecedor chinês, a YMTC. O alerta chegou do Congresso dos EUA e promete problemas sérios caso esta escolha avance.

iPhone 14 pode trazer problemas à Apple

Mesmo não tendo ainda chegado ao mercado, o novo iPhone 14 já parece estar prestes a criar problemas à Apple. Tudo assenta no hardware que a empresa escolheu para colocar neste smartphone e em especial na sua origem, que poderá vir da China.

Marco Rubio, vice-presidente republicano do comité de inteligência do Senado, e Michael McCaul, o principal republicano no comité de relações exteriores da Câmara, disseram estar alarmados após uma reportagem que mostrava que a Apple adicionaria a Yangtze Memory Technologies Co (YMTC) à sua lista de fornecedores para os chips de memória NAND, usados ​​para armazenar dados nos smartphones.

A Apple está a brincar com o fogo. Ele conhece os riscos de segurança representados pela YMTC. Se avançar, estará sujeita a escrutínio como nunca viu do governo federal. Não podemos permitir que empresas chinesas vinculadas ao Partido Comunista entrem nas nossas redes de telecomunicações e milhões de iPhones dos americanos.

Congresso dos EUA ameaça com a YMTC

As palavras de Marco Rubio são claras e mostram que estão dispostos a tudo para garantir que a YMTC não estará presente no novo iPhone 14. Não especificaram as ações que podem ser tomadas, mas certamente que podem passar pelo bloqueio da venda deste novo smartphone no território dos EUA.

Questionada sobre as preocupações do Congresso, a Apple revelou que não usa chips YMTC em nenhum dos seus produtos. No entanto, disse que está "a avaliar a fonte da YMTC para chips Nand a serem usados ​​em alguns iPhones vendidos na China". Acrescentou ainda que todos os dados armazenados nos chips Nand usados ​​pela empresa foram "totalmente cifrados".

Apple respondeu que não usa essa memória nos EUA

Desde abril que a Casa Branca e o departamento de comércio vinham a investigar alegações de que a YMTC estava a violar as regras de controle de exportação dos EUA. Em causa está o fornecimento de chips a empresas da China e ao seu envolvimento com o Partido Comunista Chinês e os militares do país. Desta forma seria simples

A base deste problema está mesmo na possibilidade da Apple transferir de forma efetiva conhecimento e know-how para o YMTC. Cm este movimento, aumentará as suas capacidades e ajudará o PCC a atingir suas metas. Este é um processo que deverá decorrer ainda e que a Apple tem tardado a reconhecer, esperando-se ações concretas do congresso dos EUA.