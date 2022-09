Europa: 3 mil milhões de euros para impulso ao hidrogénio

O hidrogénio é um elemento químico gasoso, incolor, inodoro e insolúvel na água. É menos denso do que o ar e é o mais leve de todos os elementos da tabela periódica, a fórmula química é H2

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou recentemente a criação de um Banco Europeu do Hidrogénio.

O hidrogénio é sem dúvida uma das grandes alternativas para um futuro energético limpo, seguro e acessível. Com a transição energética em andamento, o H2 vai ajudar a acelerar os esforços globais de descarbonização a 100% e até poderá permitir chegar ao objetivo antes do tempo previsto.

A Europa deu 3 mil milhões de euros de impulso ao hidrogénio. Na prática, o dinheiro será para ajudar a construir um futuro mercado para o hidrogénio, capitalizando assim o rápido desenvolvimento da economia associada a este tipo de energia.

De acordo com Von der Leyen, "o hidrogénio pode ser uma mudança fundamental para a Europa. Precisamos de levar a economia do hidrogénio do seu atual nicho para uma grande escala".

Com a REPowerEU - o plano da Comissão Europeia para tornar a Europa independente dos combustíveis fósseis russos - os 27 países vão ter condições para duplicar a meta para 2030 de produzir dez milhões de toneladas por ano de hidrogénio renovável na UE.

Este objetivo, combinado com importações de hidrogénio de dez milhões de toneladas por ano, permitirá substituir o gás natural, o carvão e o petróleo em várias indústrias e sectores de transporte.

De relembrar que o h2 constitui uma parte fundamental do Acordo Verde Europeu (European Green Deal), que é a via de crescimento a longo prazo da UE para descarbonizar o clima europeu até 2050. Até 2030 há um compromisso juridicamente vinculativo de reduzir as emissões líquidas de gases com efeito de estufa em pelo menos 55% (em comparação com os níveis de 1990).