iPhone 14: Wallpapers já estão disponíveis para download

A Apple apresentou recentemente os seus novos modelos do iPhone. Como sempre as novidades são muitas, seja ao nível do hardware, mas também novas funcionalidades suportadas pelo novo sistema operativo.

A equipa do XDA Developers disponibilizou recentemente os novos Wallpapers do iPhone 14. Descarregue-os já.

Foi a 7 de setembro que a Apple deu a conhecer ao mundo os novos modelos do iPhone 14. A marca da maça anunciou o iPhone 14 e o iPhone 14 Plus, mas também o iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Estes últimos são os mais poderosos e chegam com ecrã Super Retina XDR, Tecnologia ProMotion e Always-On (sempre ligado).

Destaque para o Dynamic Island, que é uma nova forma de usar o iPhone. Vêm também com a funcionalidade SOS emergência - Deteção de acidente. Ao nível do processador, chegam com o novo A16 Bionic. Têm Face ID e são compatíveis com a rede 5G - vejam os preços aqui.

8 Wallpapers do iPhone 14

Tal como referido, a equipa do XDA Developers, já extraiu os Wallpapers do iPhone 14, 14 Pro e 14 Pro Max e publicou um link para download em alta resolução - aceder aqui.

Como se pode ver pela galeria, em baixo, há Wallpapers bastante coloridos e alguns, direcionados para o iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max que fazem lembrar uma ampulheta.

Se ainda não tem um iPhone 14, mas quer dar já um "toque" de modernidade ao seu iPhone 14, experimente os wallpapers agora disponibilizados. Obviamente que também pode usar estes papeis de parede em qualquer Android.