Bateria que carrega em 3 minutos já existe e foi criada em Harvard

As baterias têm sido alvo de grande atenção nesta última década. São o calcanhar de Aquiles no novo paradigma da eletrificação. Contudo, grandes avanços podem estar a mudar este cenário. A Adden Energy, apoiada por Harvard, está a desenvolver uma bateria de estado sólido para veículos elétricos que carrega totalmente em 3 minutos.

As baterias de estado sólido são mais seguras, permitem aumentar a densidade de energia e diminuir o tempo de carga. Este parece ser o caminho.

Bateria que carrega em 3 minutos

A bateria de estado sólido, para além de um dos aspetos mais importantes, a alta densidade de energia, tem também um nível de estabilidade material que supera os desafios de segurança colocados por algumas outras baterias de lítio. A Adden Energy, está a desenvolver uma bateria de estado sólido que dá uma "nova" visão de utilidade e usabilidade a este componente.

Os VE precisam de recarregar em tempos comparáveis aos veículos de combustão interna, essencialmente no tempo que atualmente passaria na bomba de combustível.

Disse William Fitzhugh, CEO da Adden Energy num lançamento.

Fitzhug acrescentou também que a adoção generalizada de veículos elétricos requer baterias como esta. De acordo com as características dadas a conhecer, a bateria terá 10.000 ciclos de carga numa vida útil, em comparação com 2.000 a 3.000 ciclos de carga para mesmo as melhores baterias disponíveis atualmente no mercado.

Isto poderá ser uma mudança radical na indústria

Segundo Xin Li, co-fundador da Adden Energy, os veículos elétricos não podem continuar a ser uma moda de luxo, literalmente o "1%" dos veículos na estrada, se quisermos progredir em direção a um futuro de energia limpa. A tecnologia tem de ser acessível a todos.

O prolongamento da vida útil das baterias, conforme se está a demonstrar, é sem dúvida uma parte importante deste processo de evolução.

A bateria também tem uma alta densidade energética e um nível de estabilidade material que supera os desafios de segurança colocados por outras baterias de lítio. Pode oferecer outras vantagens cruciais, de acordo com o lançamento.

Os ânodos de lítio-metal noutros desenhos de estado sólido desenvolvem dendritos, ou crescimentos semelhantes a galhos que podem penetrar gradualmente através do eletrólito até ao catódico e danificar a bateria. A nova bateria, contudo, para o crescimento dos dendritos antes que estes possam causar danos. Assim, o dispositivo pode manter o seu alto desempenho durante uma longa vida útil, disse Luhan Ye, CTO da Adden Energy.

A empresa pretende escalar a bateria até uma célula de bolso do tamanho da palma da mão, e depois, nos próximos três a cinco anos, até uma bateria de veículo em escala real.