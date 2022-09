Lies of P, uma história bem conhecida de todos

O jogo Lies of P encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios coreanos NEOWIZ e parece interessante, especialmente por se tratar de uma história que me atrevo a afirmar, conhecida por todos nós.

Venham conhecer um pouco mais sobre Lies of P e o famoso personagem que lhe dá vida.

Creio ser seguro afirmar que todos os que leem estas linhas conhecem a história do Pinóquio e do seu "pai", Geppetto.

Pois bem, Lies of P é um jogo precisamente sobre Pinóquio, naquela que será uma aventura certamente, repleta de magia e alguma nostalgia apesar de ser contada com recurso a uma narrativa bastante diferente daquela a que estamos habituados.

A história de Lies of P tem inicio com Pinóquio a acordar numa estação de comboios abandonada, na cidade de Krat. Pinóquio tem poucas memórias de como foi ali parar e em frente dele tem um enigmático papel que apenas diz: "Procura Mr. Geppetto. Ele encontra-se na cidade."

E é dessa forma que Pinóquio parte para a aventura na procura do seu criador, pela cidade de Krat, uma metrópole rica, envaidecida e repleta de ostentação. Aliás, trata-se de uma cidade bastante peculiar e excêntrica, quase a roçar a loucura.

Pelo caminho Pinóquio vai descobrir que as pessoas da cidade são falsas e cruéis e na sua demanda por encontrar Geppetto, terá de lutar e ... mentir. Aliás, cedo vai descobrir que não poderá confiar em praticamente ninguém, tendo de mentir descaradamente para se poder safar.

E todos sabemos o que acontece quando Pinóquio mente, certo??

O grande sonho de Pinóquio é, como todos sabemos, o de se tornar num menino de verdade e o jogo aborda de forma mais ou menos controversa que, para atingir esse objetivo, terá sempre de saber mentir. Quanto mais mentiras disser, mais humano se vai tornando, com todas as vantagens e desvantagens que daí surgem.

A história de Lies of P conta-nos o conto do Pinóquio mas duma forma bastante negra e alternativa.

No decorrer do jogo, conforme referi, Pinóquio terá de lutar e para tal vai poder construir armas e ferramentas ao longo das suas explorações. A cidade de Krat, inspirada nas grandes metrópoles europeias do século XIX, encontra-se a avaliar pelas imagens, criada de uma forma bastante detalhada. Trata-se, no entanto, de uma cidade negra, e onde reina a podridão.

Por esta altura, já deu para perceber que em Lies of P, o jogador terá de fazer escolhas, muitas escolhas. A narrativa é densa e com as opções do jogador, trará voltas e reviravoltas interessantes.

O jogo tem uma forte componente RPG, sendo que as escolhas de Pinóquio irão permitir aos jogadores, uma profunda personalização da progressão do seu Pinóquio.

Sendo Pinóquio um boneco, vamos poder melhorar algumas partes do seu corpo ao longo da história. Ou seja, com os materiais que vamos encontrando, vamos poder criar novas partes do corpo para integrar no nosso personagem. Tratam-se de upgrades ao nosso Pinóquio que tanto podem ter objetivo de o melhorar com vista aos combates que nos esperam mas, também existem outras melhorias de outros âmbitos.

Lies of P foi desenvolvido pelos estúdios coreanos NEOWIZ, com recurso ao Unreal Engine 4, para Xbox Series X, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e PC e deverá ser lançado algures em 2023.