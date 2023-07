Armored Core VI Fires of Rubicon recebe trailer repleto de adrenalina

A FromSoftware revelou recentemente um entusiasmante trailer de história para Armored Core VI Fires of Rubicon. Todos os fãs da série deverão estar super-ansiosos pelo momento de pegar nestes poderosos Mechs e partir para o combate.

O novo trailer da história de Armored Core VI Fires of Rubincon, agora revelado e que mostramos embaixo, revela aos jogadores o mundo emocionante e perigoso que os espera. As realidades de lucrar com o Rubicon 3 são cheias de perigos, especialmente quando Handler Walter está envolvido.

Os jogadores podem ainda ver como os Hounds de Walter executam a sua missão com tenacidade implacável e vislumbrar os eventos que levarão ao início de Armored Core VI Fires of Rubincon.

Armored Core VI Fires of Rubincon, é o mais recente jogo de ação da FromSoftware (Elden Ring, Dark Souls) e Bandai Namco, pertencente a uma série repleta de excitação e combates frenéticos onde os jogadores controlam poderosos Mechs em combate.

O jogo será lançado globalmente a 25 de Agosto e Armored Core VI Fires of Rubincon continuará a senda da série, ou seja, irá encontrar-se repleto de ação Mech, incluindo batalhas rápidas e omnidirecionais, personalização profunda e emocionantes lutas contra bosses.

Os jogadores vão pilotar os seus Mechs em batalhas frenéticas e multidirecionais, tirando partido dos níveis massivos e da mobilidade dos seus Mechs em terra e no ar para garantir a vitória.

O jogo conta ainda com a possibilidade de personalizar as componentes dos nossos Mechas de forma a possibilitar estilos de batalha individuais. Para além de modificarem os ataques dos Mechs, as diferentes peças também afetam os seus movimentos e estilo de combate, por isso cada missão pode ser abordada com uma estratégia única criada em torno de diferentes Mechs.

O jogo está prestes a chegar para a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC via Steam.

A história de Armored Core VI Fires of Rubincon, revela-nos que uma nova e misteriosa substância foi descoberta no planeta remoto, Rubicon 3. Como fonte de energia, esperava-se que essa substância aumentasse dramaticamente as capacidades tecnológicas e de comunicação da humanidade. No entanto, em vez disso, causou uma catástrofe que submergiu o planeta e as estrelas circundantes em chamas e tempestades, formando um Sistema Estelar Ardente.

Quase meio século após esses eventos, a mesma substância ressurgiu em Rubicon 3, um planeta agora contaminado e isolado como resultado da catástrofe.

Corporações extraterrestres e grupos de resistência lutam pelo controle da substância. O jogador infiltra-se em Rubicon no papel de um mercenário independente e encontra-se de repente no seio de uma luta pela substância com as corporações existentes e outras facções.

As reservas de Armored Core VI Fires of Rubincon já estão disponíveis e jogo fará parte do PlayStation Free Upgrades e do Xbox Smart Delivery. O jogo será ainda apresentado com VO em inglês e japonês, com traduções de texto em inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, espanhol neutro, português do Brasil, polonês, russo, chinês tradicional, chinês simplificado e coreano.