O telemóvel/smartphone faz hoje parte das nossas vidas e está connosco em quase todos os momentos. Mas em alguns cenários, a utilização deste tipo de dispositivos pode colocar em causa a nossa própria segurança. Saiba porque é melhor largar de uma vez por todas o telemóvel enquanto conduz.

Telemóvel ao volante: coimas podem ir de 250 euros a 1250 euros

De acordo com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a utilização do telemóvel durante a condução provoca um aumento no tempo de reação a situações imprevistas superior ao efeito de uma taxa de álcool no sangue de 0,8g/l. Conduzir ao telemóvel, para além de colocar a sua vida e a dos outros em risco, tem consequências legais. As coimas podem ir de 250 euros a 1250 euros, com inibição de conduzir de 1 a 12 meses e subtração de 3 pontos na carta de condução.

A utilização deste aparelho ao volante aumenta, em quatro vezes, a probabilidade de acidente, prejudicando a reação do condutor. A 50 km/h, olhar para o telemóvel durante 3 segundos é o mesmo que conduzir uma distância de 42 metros com os olhos vendados, o equivalente a uma fila de 10 carros.

As multas de trânsito aumentaram 4% em 2022 num total de 1,1 milhões. As multas por excesso de velocidade e de álcool foram as que mais subiram.