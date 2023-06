Andam a esvaziar pneus em Portugal! Saiba qual a razão…

As vezes são detetados movimentos e ações estranhas por parte de grupos de ativistas. A mais recente ação vem do grupo de ativismo climático "Tyre Extinguishers", que anda a esvaziar pneus em Portugal. Qual a razão?

Grupo esvazia pneus para alertar contra as mudanças climáticas

Nas redes sociais têm circulado mensagens que relevam que há pneus de carros, especialmente SUV, esvaziados. No site do grupo ativista, pode ler-se que “Somos pessoas de todas as esferas da vida com um único objetivo: impedir que veículos 4×4 enormes e poluentes sejam usados em áreas urbanas em todo o mundo. Estamos a lutar contra as mudanças climáticas, a poluição do ar e condutores inseguros”.

O movimento Tyre Extinguishers foi criado no Reino Unido em março de 2022 e tem presença em vários países.

A PSP alerta "que o esvaziamento dos pneumáticos poderá dar origem ou contribuir para a ocorrência de sinistros rodoviários, caso o utilizador do veículo não note o estado e inicie a marcha". Assim, informa que "qualquer cidadão que detete outros a realizar estes atos deve alertar de imediato a esquadra da PSP mais próxima".

A PSP "apela a todos os cidadãos para que qualquer forma de protesto siga as normas legais em vigor e seja concretizada sem originar (ainda que potencialmente) situações de risco, para os próprios ou para outros cidadãos".