Robô com sentido de humor? Já existe!

Com o tempo e a evolução tecnológica, temos percebido que os robôs podem aprender quase tudo, bem como fazer uma (quase infinita) variedade de coisas. Exemplo disso é a Érica que, apesar de não ter sangue nas veias, pode rir-se durante uma conversa.

O robô está preparado para ter sentido de humor e essa conquista é inédita.

Programar um robô para rir nos momentos certos pode parecer impossível, uma vez que nem mesmo as pessoas têm o mesmo sentido de humor. Afinal, há quem prefira piadas mais simples, mas há também quem seja adepto do chamado humor negro.

Pois bem, programar um robô para algo tão natural e específico não é impossível, mas é uma tarefa desafiadora. Isto, porque não se trata apenas do riso em si, mas do momento certo para reagir com um tipo de riso diferente e específico.

Ora, um grupo de cientistas japoneses ensinou ao robô Érica o melhor timing para rir numa conversa. Além disso, mostrou-lhe os diferentes tipos de riso, esclarecendo-o relativamente à diferença entre um riso e um sorriso, por exemplo. Depois de um período de treino, conseguiram que ele aprendesse quando rir e também quando aplicar os diferentes risos.

Conforme explicam no documento onde divulgaram os resultados, no Frontiers, o robô ri-se como uma forma de empatia com a pessoa com quem está a conversar. Para o treinar, foram feitos mais de 80 diálogos entre os estudantes da universidade e a Érica, tendo sido possível recolher dados relativos às diferenças de risos.

Depois de ensinada, foram concebidos quatro cenários diferentes, nos quais o robô teve de conversar com um ser humano, aplicando os vários risos. Esses momentos foram mostrados a 130 pessoas, que tiveram de avaliar aquele que lhes parecia mais natural. A conclusão foi que o riso partilhado e o misto eram os mais reais.

O objetivo dos investigadores é, daqui em diante, estudar formas de tornar as conversas entre robôs e humanos mais realistas e empáticas, tendo esta questão do riso sido um começo.