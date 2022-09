A OPPO tem estado a trabalhar a um ritmo elevado para trazer o Android 13 para os seus smartphones, na forma do ColorOS 13. Este sistema há tinha sido apresentado há algumas semanas, com a promessa de um lançamento rápido.

Esse momento foi agora anunciado, com os primeiros smartphones a receberem esta atualização. Por agora está concentrado nos topos de gama da marca, mas brevemente será aberto a todos os modelos e em muitos mais mercados.

Depois da Google apresentar o Android 13, as marcas apressaram-se a usar este sistema como base para as suas muitas personalizações. A OPPO foi uma das que mais rapidamente realizou o trabalho de criar a sua proposta, que apresentou há algumas semanas.

Assim, e depois de algum tempo de testes, o ColorOS 13 foi apresentado, bem como todas as suas novidades, que se somam ao que a Google já tinha criado e revelado. Esta nova versão chega agora aos utilizadores, abrindo assim caminho para que a atualização para o Android 13 comece.

Starting from today, the #ColorOS13 Official Version is coming to the #OPPOFindX5Pro and #OPPOFindX5 in selected regions and countries. See if yours is ready!



OPPO Find X5 Pro: Australia, France, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam

OPPO Find X5: France, UAE pic.twitter.com/GBZ5wQ6xv0