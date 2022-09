A Google acabou de lançar a primeira versão beta trimestral do sistema operativo Android 13, e os programadores já fizeram algumas descobertas interessantes no código.

O novo Android sugere que irão existir dois novos dispositivos: o dobrável Google Pixel e um novo tablet "Pro".

O Android 13 está pronto a começar a chegar aos smartphones das várias fabricantes, com todas as limitações e lentidão já habituais. Foi há poucos dias que a primeira beta trimestral foi lançada e o esmiuçar do código já deu origem a várias informações interessantes.

Android 13 revela Google Pixel dobrável e um tablet "Pro"

Dando mais força ao rumor do lançamento de um dobrável da Google, o engenheiro Kuba Wojciechowski partilhou no Twitter, parte da informação onde é descrito um dispositivo dobrável. Revela ainda que o dispositivo terá três câmaras que podem ter como configuração uma câmara Sony IMX787 de 64 MP e uma telefoto Samsung S5K3J1 de 10,8 MP na parte traseira do telefone. A ultra grande angular será uma Sony IMX386.

O dispositivo também poderá ter um sensor Sony IMX355 de 8MP (o mesmo usado pelo Pixel 6A) na parte interna e outro Samsung S5K3J1 na parte frontal.

É provável, segundo vários rumores, que este smartphone dobrável seja tipo livro, tal como a linha Fold da Samsung, ao invés do formato em concha.

Além desta referência e dos detalhes partilhados, foi também encontrada a referência a um tablet Pro, denominado de "t6pro" ou "tangorpro". A verdade é que a Google já tinha confirmado no passado o lançamento de um tablet que já tinha como nome de código "t6" ou "tangor", ao qual é agora associada o "pro". Contudo, o código não parece desvendar nada mais além do que já foi descrito para este aparelho.

O próximo evento de lançamento da Google deverá acontecer a 6 de outubro onde serão anunciados o novo Google Pixel 7, Pixel Watch e novos Nest. No entanto, apesar destas referências, os tablets e o dobrável só deverão chegar em 2023.