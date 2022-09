Samsung Galaxy Z Fold4 – o dobrável a caminho da perfeição?

O Samsung Galaxy Z Fold4 é atualmente a melhor proposta disponível no mercado dos smartphones dobráveis. A evolução face ao modelo anterior é notória nos primeiros instantes de utilização.

Recebi recentemente este novo smartphone bem como o Galaxy Watch5 Pro e, em poucos dias de utilização, já posso apresentar algumas conclusões. É claro que ainda há muito por testar, mas hoje apresentamos-lhe um primeiro olhar sobre o Samsung Galaxy Z Fold4.

Especificações gerais do Samsung Galaxy Z Fold4

O Samsung Galaxy Z Fold4 apresenta-se com dois ecrãs Dynamic AMOLED 2X, sendo que o principal (dobrável) é de 7,6", com resolução 1812 x 2176 píxeis, e o ecrã exterior é de 6,2" e tem uma resolução de 904 x 2316 píxeis.

Tal como a versão anterior, também este ecrã suporta a interação com a S Pen, o que torna esta máquina ainda mais produtiva... ainda que, infelizmente, o acessório ainda não venha disponível com o smartphone.

O Z Fold4 pesa 263g, o que é menos que o Z Fold3. Trata-se de um peso considerável, mas não nos podemos esquecer que é uma máquina superior a um simples smartphones. Aberto mede 155,1 x 130,1 x 6,3 mm e fechado 55,1 x 67,1 x 14,2-15,8 mm, o que também é ligeiramente menor que o seu antecessor. Em termos de design há que destacar que é resistente a água com classificação IPX8 e a estrutura é em alumínio blindado para uma maior resistência a quedas e arranhões, conforme anunciado pela fabricante.

O processador que o equipa é o mais poderoso Snapdragon 8+ Gen 1 e tem 12 GB de RAM. Há ainda três versões de armazenamento interno disponíveis para o mercado nacional, uma de 256 GB, outra de 512 GB e uma ainda de 1TB.

O Samsung Galaxy Z Fold4 vem com 5 câmaras. O módulo principal conta com três, uma grande angular, uma ultra grande angular e há ainda uma teleobjetiva, sendo elas de 50MP, 12 MP e 10 MP, respetivamente. As câmaras frontais estão posicionadas nos ecrãs, há uma de 10 MP no ecrã exterior e há outra de 4 MP no ecrã interior.

Tal como com a versão anterior, a câmara de 4MP apresenta a tecnologia UDC - under display camera - apresentando, assim, imagem na área da câmara.

Adicionalmente, o smartphone oferece Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, tem sistema de navegação, NFC e integra os sistemas Bixby, Samsung DeX e Samsung Pay. O sistema de som integra dois altifalantes com tecnologia AKG.

Os ecrãs

Os dois ecrãs do Samsung Galaxy Z Fold4 têm tecnologia Dynamic AMOLED 2X garantindo uma excelente reprodução de cores e de conteúdos. O ecrã de 6,2" tem um vidro protetor Corning Gorilla Glass Victus+, sendo esta a proteção mais elevada atualmente utilizada nos ecrãs dos smartphones de topo.

Neste modelo o ecrã ocupa ainda mais espaço do painel frontal, com margens bastante reduzidas. O facto de ser mais estreito que um ecrã de um smartphone tradicional, faz com que seja necessário um período de habituação... que na verdade ainda não consegui com tão pouco tempo de utilização, mas nalguns conteúdos já praticamente nem reparo.

O ecrã de 7,6" tem um Vidro Ultrafino Samsung, que está ainda mais flexível que na versão anterior, segundo indicação da marca. A verdade é que a cada novo modelo, as diferenças de qualidade de ecrã dobrável são notórias.

Além deste ecrã já não apresentar uma camada que fazia lembrar o plástico, que criava mesmo dificuldades de visualização de conteúdos em ambientes com mais luz, o vinco que é inevitável está muito mais suavizado. Veremos como ficará com a utilização diária.

Estamos também perante um ecrã com uma taxa de atualização de 120Hz o que cria uma experiência de utilização bastante fluida, e conjugado com o HDR10+ e os 1200 nits, cria uma imersividade absolutamente fantástica.

A câmara escondida

Já no Z Fold3, a Samsung tinha criado uma câmara "escondida" no ecrã principal e, também agora, volto a referir que esta não é uma câmara para fazer selfies. Primeiro porque existe uma câmara de 10 MP no outro ecrã e segundo porque é possível tirar fotografias com câmara principal como se esta fosse uma câmara de selfies, graças à pré-visualização disponível no ecrã da capa.

Logo, esta é uma câmara que servirá essencialmente para ser utilizada durante uma videochamada, por exemplo. Ainda assim, os resultados melhoraram na captação de fotos como se pode ver no seguinte exemplo.

Além da qualidade das fotos desta câmara, há que perceber o seu comportamento no momento de ligar os píxeis. Ainda que o caminho para chegar à perfeição pareça ser longo, é importante destacar as melhorias. E se na versão anterior era sempre evidente que havia algo ali na zona da câmara, com este modelo, dependendo das cores reproduzidas passa quase despercebida. Então a ver um filme ou fotos, até se perde a noção de onde está a câmara.

As outras câmaras do Samsung Galaxy Z Fold4

O módulo de câmaras principal está colocado na traseira da capa e é composto por 3 câmaras:

50 MP, f/1.8, 23mm (grande angular), 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS

10 MP, f/2.4, 66mm (telefoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x zoom ótico

12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (ultra grande angular), 1.12µm

Vídeo: 8K@24fps, 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps

A câmara frontal é de 10 MP com abertura f/2.2 e grava em 4K@60/30fps e 1080p@60/30fps.

No período de testes não foi possível fazer ainda muitas fotografias, principalmente no escuro pelo que ainda não estou à vontade para tecer grandes conclusões. Ainda assim, os exemplos captados mostram uma grande definição e forte contraste, como aliás é apanágio da Samsung.

Eis alguns exemplos:

O desempenho e as considerações finais

O Samsung Galaxy Z Fold4 vem equipado com Android 12 e com OneUI na versão 4.1.1. A experiência é basicamente a mesma que se tem com qualquer outro smartphone Samsung, com a vantagem de ter um ecrã de grandes dimensões.

As apps da Samsung estão muito bem desenhadas para este ecrã, mas, um ano depois, há que destacar o esforço feito para que algumas das mais populares também se ajustem a este ecrã, principalmente as mais ligadas à produtividade.

Em termos de desempenho, no período em que foi utilizado, tudo funcionou com grande fluidez, ao nível de um topo de gama e nem pequenos bugs típicos nas amostras que chegam para testes isso foi verificado (pelo menos, até ao momento).

O smartphone continua a ter como sistemas de segurança o reconhecimento facial, que apenas recorre à câmara para o desbloqueio, e tem sensor de impressões digital na lateral, que funciona de forma bastante eficaz.

O Z Fold4 vem equipado com uma bateria de 4400 mAh que carrega a 25W com fio e 15W sem fio. Permite ainda carregar outros dispositivos com carregamento reverso a 4,5W. A autonomia será testada no futuro.

A qualidade de som reproduzida é muito boa e o grande ecrã conjugado com o som permite ter uma experiência de visualização de vídeos bastante imersiva.

O preço do Samsung Galaxy Z Fold4 é de 1.859,90 € para a versão de 12 GB + 256 GB. A versão de 512 GB custa 1.959,90 € e a de 1TB, apenas disponível no site da Samsung, tem um preço de 2.239,90 €. As compras no site já incluem a oferta da S Pen e de uma capa. O smartphone pode ser adquirido nas cores Graygreen (em análise), Phantom Black e bege.

O Pplware agradece à Samsung a cedência do Samsung Galaxy Z Fold4 para análise.