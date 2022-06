Apple WWDC 2022: O que esperar do evento de hoje?

Hoje é o dia de arranque de mais um evento Apple dedicado aos programadores, a WWDC 22. Sabemos, com toda a certeza que serão apresentados as novas versões dos sistemas operativos dos diferentes produtos Apple, mas a empresa não deverá ficar por aí.

Venha descobrir o que se espera para o evento de hoje?

iOS 16 e iPadOS 16

O iPhone e o iPad da Apple vão receber hoje a mais importante novidade do ano que será melhorada até ficar disponível para todos os utilizadores lá para setembro, com o lançamento dos novos gadgets.

As atualizações esperadas para estas versões estão a ser consideradas como das mais significativas dos últimos anos, com ajustes fundamentais ao nível da interface.

Apps relevantes como Saúde e Mensagens e também a área das notificações deverão receber melhorias. Um outro exemplo poderá ser a deteção de acidentes na estrada, com ligação direta para o número de emergência.

Algo há muito esperado para o iOS 16 é o ecrã de bloqueio sempre ligado, com informações úteis sempre disponíveis. No entanto, este deverá ser um recurso limitado ao futuro iPhone 14 Pro. Ainda assim, o ecrã de bloqueio, de uma forma geral, deverá receber novos wallpapers e até widgets.

Para os utilizadores do iPad, a gestão de multitarefa poderá ser melhorada substancialmente. Mas no iPhone também deverá existir uma opção de redimensionamento de janelas em multitarefa, o que irá facilitar a utilização das aplicações.

Hoje deverão ser lançadas as primeiras versões beta para programadores e, historicamente, dentro de um mês deverá chegar a primeira beta pública, tanto do iOS quanto do iPadOS 16.

MacOS 13, tvOS 16 e watchOS 9

Ainda dentro dos sistemas operativos e das suas novidades na WWDC 2022, também o sistema operativo para macs, Apple Watch e Apple TV deverá ser apresentado no decorrer do evento de hoje.

O watchOS 9 poderá trazer grandes mudanças, pelo que é previstos por alguns analistas. Este sistema poderá vir com um modo de poupança de energia tal como já conhecemos nos smartphones, deverá ter melhorias ao nível da navegação e até funcionalidades de deteção ao nível da pressão arterial, deixando alertas sempre que houver algo fora do normal.

Relativamente ao MacOS 13, uma das novidades poderá ser a inclusão de um painel de Preferências do Sistema renovado mais próximo daquelas que são as definições do iOS, e algumas apps deverão ser redesenhadas. No caso do tvOS 16, um dos exemplos de melhorias que já foi falado entre os rumores é a inclusão de recursos domésticos inteligentes, além das funcionalidades alargadas ao HomePod mini.

Hardware: um novo MacBook Air e o headset de realidade virtual

Ainda que este não seja um evento de hardware é provável que hoje a Apple apresente, pelo menos um novo MacBook Air com o processador M2 da Apple.

Segundo alguns analistas, o novo computador terá um design mais quadrado que nos remete para o iMac de 24" do ano passado, e também virá com uma gama de cores vibrantes e modernas, além das versões clássicas

Em rumores recentes é visto o entalhe no ecrã, tal como o MacBook Pro do ano passado, no entanto, não é certo que a Apple vá oferecer tal característica. Poderá também ter ligação para carregamento via MagSafe e mais portas Thunderbolt, sem porta para cartão SD ou HDMI.

Ao contrário de anos anteriores, a disponibilidade deste novo computador poderá demorar algum tempo a mais, devido aos problemas relacionados com as cadeias de fornecedores chineses, que têm sido afetados pela escassez de componentes e pelas restrições impostas pelo governo para travar a propagação da COVID-19 no país.

Quanto ao capacete dedicado à realidade virtual há indícios que apontam, não para a chegada de um produto, mas para a sua introdução, bem como de um sistema operativo dedicado. Recentemente, voltaram a surgir rumores em torno de um "realityOS" que poderá ser o sistema criado para equipar o headset de realidade virtual e aumentada.

O evento de hoje começa a partir das 18h com acompanhamento em direto no Pplware e destaque para as principais novidades. A WWDC 2022 da Apple vai decorrer depois durante o resto da semana com sessões direcionadas aos programadores, como habitualmente.