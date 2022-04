watchOS 9 incluirá um modo de economia de bateria como o do iOS e iPadOS

A Apple introduziu no iOS 11 o Modo de baixo consumo. Com esta funcionalidade, o iPhone reduz a quantidade de energia consumida quando a bateria está fraca. Quando ativada, a opção ativa a redução de energia limitando algumas funcionalidades dos dispositivos, mas não os torna inúteis. No caso do Apple Watch, até agora não havia modo de economia desta forma, existia sim um modo que praticamente desligava tudo, deixando apenas as indicação horárias. Agora, há rumores que apontam para uma nova gestão de energia do watchOS 9.

No próximo sistema operativo para o Apple Watch a Apple poderá colocar de facto um verdadeiro modo de economia de bateria.

watchOS 9 com Modo de baixo consumo

Conforme temos referido (e como a própria Apple explica aqui), o modo de economia de bateria do iOS e iPadOS permite limitar as funções do iPhone e do iPad para preservar a bateria o máximo possível. Por exemplo, ativar este modo afeta a conectividade 5G, bloqueio automático do ecrã, brilho, taxa de atualização do ecrã, Fotos do iCloud, atualização de e-mail em segundo plano e atualizações em segundo plano.

Estas funções reduzem a sua atividade ou ficam desativadas até que o Modo de baixo consumo de bateria seja desativado.

O watchOS, por outro lado, possui um modo de reserva de energia. Esta permite ao utilizador ter informação das horas até que a bateria acabe. Contudo, todo o resto de opções ficam completamente desativadas.

Segundo o analista, Mark Gurman, a Apple pode estar a pensar incluir um modo de economia de bateria que permitirá que o Apple Watch execute algumas aplicações e funções limitando a energia usada. Isso aumentaria a vida útil da bateria e, acima de tudo, aumentaria a eficiência do Apple Watch Series 8 (assim como os restantes) quando for lançado.

Esta é apenas mais uma tentativa da Apple de tentar melhorar a autonomia dos seus relógios inteligentes. Porque não aumentou nos últimos anos. A chegada deste modo, um novo chip e otimização de hardware na Série 8 significaria um aumento na autonomia do futuro relógio.

