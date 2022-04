A questão é pertinente e a resposta a que tem uma promoção de VPN e o YouTube Premium em comum é simples: o facto de poder visualizar ou subscrever o serviço, como acontece com os serviços de streaming que temos vindo a referir.

Então, com uma nova promo em cima da mesa, a IVACY VPN apresenta-se ainda mais forte e mais económica e rápida como nunca. Se pretende saber mais sobre uma das mais poderosas VPN do mercado leia o artigo e ainda recebe 15% de desconto extra.

Antes de tudo, a Ivacy VPN oferece segurança e anonimato online?

A segurança online em primeiro lugar! É a frase mais verdadeira que temos de ter em conta e nunca descurar.

No modelo atual da Internet, com todas as ameaças e perigoso só de entrar na Internet, tornou-se imperativo permanecer seguro em linha. Porquê? Devido aos crescentes perigos que se escondem no ciberespaço.

Em suma, com a Ivacy VPN além de poder mascarar o nosso endereço IP, sairemos com maior facilidade do radar de hackers, as agências de vigilância e ISP menos escrupulosos sobre as nossas atividades online. Ou seja, a nossa privacidade é exclusivamente a nossa.

Aceder via VPN à Netflix USA, Disney+ e ao YouTube Premium

Sem dúvida, com a proliferação dos serviços de streaming, muitos utilizadores ponderam o uso de uma VPN para tirar partido das plataformas de streaming de outros países, incluído o YouTube Premium.

Conforme é referido na página do serviço, a este nível, a Ivacy oferece tudo o que possa precisar, uma vez que permite aceder à Disney+, bem como a 17 grandes regiões para a Netflix:

EUA,

França,

Japão,

Reino Unido,

Austrália,

Alemanha

Canadá,

Austrália,

Espanha,

Itália,

Portugal,

Dinamarca,

Holanda,

Bélgica,

Roménia,

México,

Suécia,

Noruega.

Segundo a empresa, a Ivacy é uma das poucas VPNs no mercado que permite a leitura a partir de qualquer lugar sem a necessidade de buffering.

No entanto, é um dos poucos serviços VPN que nos permite desbloquear um buffer infinito na Netflix, pelo que será difícil encontrar velocidades mais lentas.

Por outro lado, podemos considerar esta VPN como solução pragmática de proteção de todos os nossos dispositivos. Incluída a tecnologia Split Tunneling para proteger o tráfego na Internet contra hackers e a possibilidade de poder subscrever YouTube Premium a partir de uma localização diferente, com valores mais simpáticos.

Por último, mas não menos importante, a aplicação dedicada Kodi está à disposição em sistemas operativos como o Windows ao Mac, passando pelo iOS e Android e até o Amazon Fire TV Stick e Apple TV.

Pontos fortes oferecidos pela Ivacy VPN

Em primeiro, podemos dizer que a Ivacy VPN traz um alargado conjunto de vantagens como:

Proteção contra malwares,

Protocolos avançados IPsec & IKEV,

Funcionalidade Smart Connect,

Largura de banda ilimitada,

Criptografia de Grau Militar 256-Bit,

Sem Política de Registos de Navegação (no-log),

Internet Kill Switch,

Downloads a alta velocidade,

+5000 Servidores em mais de 100 localizações,

Suporte a P2P,

Dedicada à aplicação Kodi,

10 Dispositivos ligados em simultâneo,

Compatível com Firefox, Chrome, Windows, Android, iOS, MacOS, Linux, etc,

Plano a 5 anos muito atrativo.

Não obstante, para quem ainda tiver dúvidas, poderá consultar a opinião de outros utilizadores uma vez que esta VPN está aberta ao escrutínio constante e público de todos os utilizadores.

Logo, à boa maneira transparente, podemos consultar todas as mais de 1500 reviews no famoso Trustpilot, a página de opiniões da Ivacy VPN.

Preçário IVACY VPN - 5 anos, melhor opção

De momento, decorre uma campanha de promoção para subscrição da IVACY VPN a 5 anos com um custo de 1,07 euros por mês. Se este preço não é justo, então o que será, certo?

Desconto extra 15%

Em resumo, não poderia terminar o artigo sem mencionar que está neste momento ativa uma campanha com 15% extra de desconto.

Logo, para tal, basta utilizar como cupão IVACY15 aquando da compra e o desconto é imediato.