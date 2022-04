Pauzinhos elétricos realçam o sabor dos alimentos sem a necessidade de adicionar sal

Embora existam outras formas, adicionar sal ou açúcar aos alimentos confere-lhes um sabor muito mais apurado. Contudo, uma vez consumidos em excesso, poderão resultar em efeitos pouco desejados no corpo. Por essa razão, uma equipa desenvolveu uns pauzinhos elétricos.

Esses permitem que as pessoas saboreiem os alimentos sem que seja necessário o excesso de sal.

Uma equipa de investigadores formada por profissionais do Yoshinori Miyashita Laboratory do Department of Advanced Media Science, Meiji University e da empresa japonesa, Kirin, desenvolveu uns pauzinhos elétricos que permitem saborear os alimentos sem adições excessivas de sal.

Este projeto surge como parte de um esforço do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, por forma a reduzir a ingestão diária de sal dos cidadãos. Afinal, essa é consideravelmente superior às recomendações da Organização Mundial de Saúde.

Assim como os óculos de Realidade Virtual conseguem enganar o cérebro com imagens em 3D, os pauzinhos deverão enganar o palato do utilizador, de modo a que esse experimente sabores salgados em pratos com baixo teor de sódio.

O objetivo do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão passa por reduzir a quantidade de sal consumida em pelo menos 20%. É aí que entram os pauzinhos elétricos.

Pauzinhos elétricos usados para reduzir consumo de sal dos cidadãos do Japão

Na ponta de um dos pauzinhos encontra-se um elemento metálico que transmite uma corrente elétrica em forma de onda para a boca. Dessa forma, os sabores experimentados pelas papilas gustativas do utilizador serão realçados.

Em testes realizados recentemente, os investigadores verificaram que essa estimulação elétrica potencializava o sabor salgado em quase 1,5 vezes. Ou seja, se o alimento a ser consumido registasse uma redução de 30% de sal, a diferença de sabor seria quase impercetível para o utilizador. Além disso, o nível da corrente elétrica presente nos pauzinhos é também ela praticamente indetetável.