O jogo Cyberpunk 2077 passou por momentos bem negros na altura do lançamento que deitaram abaixo a sua popularidade. O motivo prendeu-se com os vários erros, falhas e bugs graves que o jogo apresentava e que foram decisivos para as análises negativas que designaram mesmo o título como sendo um autêntico fracasso.

Mas parece que todos estes problemas já fazem parte do passado, pois a criadora CD Projekt RED tem-se esforçado para corrigir todas as falhas, recuperando assim a confiança dos jogadores. E as últimas informações são uma prova disso mesmo uma vez que o Cyberpunk 2077 já vendeu mais de 18 milhões de cópias.

Cyberpunk 2077: Mais de 18 milhões de cópias vendidas

Foi durante uma reunião com os investidores, com o objetivo de revelar os resultados financeiros, que a criadora polaca CD Projekt RED aproveitou para divulgar uma informação interessante. De acordo com a empresa, desde o lançamento do Cyberpunk 2077, em dezembro de 2020, o jogo já vendeu mais de 18 milhões de cópias.

No entanto, comparado com outros títulos da empresa, estes números são baixos. Mas também não nos podemos esquecer de toda a polémica em que o jogo esteve envolvido, que levou mesmo a que a Sony o retirasse da loja PlayStation Store. Mais recentemente soubemos também que a CD Projekt RED foi obrigada a pagar 1,85 milhões de dólares no processo judicial no qual foi alvo, devido exatamente aos graves problemas que o jogo apresentava no seu lançamento.

Por sua vez, a saga The Witcher, também da criadora polaca, já ultrapassou os 65 milhões de cópias vendidas. Deste montante, apenas o título The Witcher 3: Wild Hunt foi responsável por 40 milhões dessas vendas.

Já a expansão do Cyberpunk 2077 poderá chegar mais tarde do que esperado, sendo apontado para o próximo ano de 2023. Neste projeto estão as trabalhar 160 pessoas da empresa. Para além disso, recentemente a CD Projekt RED anunciou que o novo jogo The Witcher já será desenvolvido no motor Unreal Engine 5.

No ano de 2021, a empresa faturou 207 milhões de dólares, com um lucro de 49 milhões de dólares. Em 2020 a faturação da marca foi de 500 milhões de dólares, obtendo um lucro líquido de 268 milhões de dólares.