Criadora do Cyberpunk 2077 vai pagar 1,85 milhões de dólares no processo judicial

Cyberpunk 2077 foi um dos jogos mais aguardados do ano passado, mas que ficou marcado sobretudo pelo seu lançamento fracassado. Tal deveu-se aos vários bugs graves que o jogo apresentou, e que lhe valeram consequências desagradáveis, entre elas um processo submetido por investidores que se sentiram lesados.

De acordo com as mais recentes informações, as negociações para encerrar esse mesmo processo judicial foram concluídas e a criadora CD Project Red terá que pagar apenas 1,85 milhões de dólares.

CD Projekt Red pagará 1,85 milhões de dólares

Segundo o que foi sendo noticiado na semana passada, a criadora de jogos polaca CD Projekt Red já se encontrava a tentar negociar o valor a pagar resultante do processo judicial promovido depois do lançamento fracassado do jogo Cyberpunk 2077. No entanto, a empresa refere que as conversações já estão concluídas e o acordo final resulta num montante a pagar pela criadora no valor total de 1.850.000 dólares.

O acordo ainda terá provavelmente que ser aprovado por um tribunal. Mas não deixa de ser curioso que os autores do processo, na sua maioria investidores do jogo, tenham acordado um valor baixo em troca de "renunciarem a todas e quaisquer reivindicações contra a empresa e aos elementos do seu conselho administrativo".

Lembramos que, de acordo com o GameIndustry.biz, o jogo teve um orçamento de desenvolvimento superior a 316 milhões de dólares, tendo conseguido recuperar o investimento somente nas pré-vendas digitais.

No fundo, foram quatros os processos abertos contra a empresa polaca que depois foram agrupados em apenas um. Os autores foram investidores que acreditavam ter sido enganados pela CD Projekt Red sobre o desempenho financeiro do jogo Cyberpunk 2077.

Apesar da espiral negativa que a empresa sofreu após o desastroso lançamento, que levou mesmo a que o jogo fosse retirado da loja da Sony, parece que agora os bons ventos estão a soprar para aqueles lados. Ainda no final de novembro a CD Projekt Red disse que o Cyberpunk 2077 seria visto no futuro como um jogo muito bom.