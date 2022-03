CD Projekt RED anuncia o novo jogo The Witcher já na Unreal Engine 5

Até há bem pouco tempo, as notícias que envolviam a CD Projekt RED não eram muito animadoras. Isto porque a equipa de criadores polacos teve bastantes problemas depois do lançamento polémico do jogo Cyberpunk 2077, que chegou ao mercado cheio de falhas e bugs.

Mas a empresa já recuperou a confiança dos jogadores e as novidades também ajudam a voltar a colocar a criadora na corrida dos melhores jogos. Assim, agora a CD Projekt RED anunciou o seu novo jogo do popular The Witcher já na Unreal Engine 5.

Está a chegar o novo The Witcher da CD Projekt RED

Nesta segunda-feira (21) a criadora CD Projekt RED surpreendeu muitos dos seus fãs ao anunciar na sua página oficial a notícia de que está a desenvolver um novo jogo inspirado na série The Witcher. De acordo com a empresa, o novo título não será apenas derivado, mas procura ser mesmo semelhante ao The Witcher 3: Wild Hunt.

Para já, a empresa ainda não revelou mais detalhes sobre esta novidade, no entanto confirmou que o novo jogo já deixará de ser baseado na REDengine. Por sua vez, o futuro The Witcher vai contar com a tecnologia da plataforma Unreal Engine 5, fruto de uma parceria com a criadora Epic Games, a qual se estima que dure pelo menos vários anos. A CD Projekt RED está a trabalhar conjuntamente com a Epic de forma a ajudar a adaptar o novo motor gráfico para ambientes abertos.

O novo The Witcher ainda não tem uma data de lançamento definida, e muito menos se sabe para quais plataformas é que ficará disponível. Mas o anúncio repentino e nada esperado já fez as delícias dos fãs não só da criadora polaca, como também dos jogadores viciados nos jogos deste género.

Assim, resta-nos aguardar por mais novidades que nos possam elucidar melhor sobre os pormenores que ainda não foram revelados.