Sony retira o jogo Cyberpunk 2077 da PlayStation Store e inicia os reembolsos

Cyberpunk 2077 era definitivamente um dos jogos mais aguardados para este ano, tendo sido lançado há uma semana. Mas as coisas não correram bem, e as críticas sobre as falhas e erros encontrados foram mais do que muitas.

Neste sentido, a Sony anunciou agora que retirou o jogo da Playstation Store e vai dar início aos reembolsos dos jogadores.

É a notícia do momento no segmento gaming. Por muito que os jogadores estivessem ansiosos para pôr as mãos no jogo Cyberpunk 2077, o título desiludiu por completo. Foram muitas as análises negativas que expuseram as falhas graves e os erros encontrados durante o jogo.

A primeira grande análise ao jogo para a PlayStation 4 e Xbox One, feita por uma revista de jogos francesa, considerou o Cyberpunk 2077 como um verdadeiro fracasso. E também os gamers espalhados pelo mundo partilharam com a comunidade os problemas que o título apresentava. Para além disso, exigiram o reembolso do valor gasto.

Os erros estão sobretudo relacionados com as texturas que não são exibidas, ou não são percetíveis, baixa resolução, paragens, congelamentos, atrasos na interface e vários bugs.

Neste sentido, a criadora do jogo, CD Projekt Red, anunciou o lançamento de várias atualizações para corrigir estas falhas. Mas parece que isso não foi suficiente.

Sony retira Cyberpunk 2077 da PlayStation Store

Depois da polémica, a Sony anunciou ter retirado o jogo Cyberpunk 2077 da sua loja de vendas online PlayStation Store, em todo o mundo. Desta forma, a marca pretende preservar a satisfação dada ao cliente, e distanciar-se as críticas feitas ao jogo.

Em comunicado, a empresa de jogos japonesa revela que:

A SIE esforça-se por garantir que os seus clientes ficam satisfeitos, portanto iremos começar a oferecer um reembolso integral a todos os jogadores que tenham comprado o Cyberpunk 2077 na PlayStation Store. A SIE também irá remover o Cyberpunk 2077 da PlayStation Store até novo aviso. Após confirmarmos que adquiriste o Cyberpunk 2077 através da PlayStation Store, iremos começar a processar o teu reembolso. Tem em atenção que a finalização do reembolso poderá variar mediante o teu método de pagamento e instituição financeira.

Nesse comunicado é deixada uma ligação para facilitar o processo de reembolso aos jogadores lesados.

Assim, o jogo deixa então de fazer parte da loja, até nova decisão da empresa. Mas esta retirada ainda agravou mais a situação que a criadora está a passar, uma vez que o dinheiro investido no desenvolvimento do jogo poderá ficar em risco.