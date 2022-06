Apple terá grandes novidades para o iPadOS 16

Estamos a poucos dias de conhecer um lote grande de novidades da Apple para os seus sistemas operativos. O iOS, nas suas vertentes, vai certamente ter acesso a melhorias e correções, para o tornar ainda melhor.

Estas normalmente são segredo até ao último tempo, continuando a ser um segredo da Apple e dos seus criadores. Há uma mudança que agora foi revelada e que mostra como o iPadOS e o iOS vão mudar para os utilizadores.

Sendo um sistema dedicado aos tablets, em especial ao iPad, o iPadOS tem de conseguir ser usado em condições especial e até particularidades. É aqui que o sistema da Apple precisa de se renovar e de apresentar novidades.

O que o conhecido Mark Gurman revelou agora, faz parte da mudança que a Apple vem a preparar. As mudanças vão existir, conseguido novamente colocar o iPad mais próximo do que se espera de um tablet e menos de um smartphone.

Assim, com o iPadOS 16 será estreada uma melhoria, a interface multitarefa, para poder abrir e chamar as apps usadas que forem necessárias. É o ideal para alternar entre apps e não perder nenhuma da informação que ali for colocada.

Outra mudança que está a ser avançada é a capacidade de redimensionar as janelas das diferentes apps que estiverem a ser usadas no iPad. Assim, este sistema torna-se verdadeiramente focado nos utilizadores e na sua experiência de utilização.

Como sempre, e aqui temos o grau de confiança em Mark Gurman, esta poderá ou não ser uma realidade. Tudo aponta para que seja o foco da Apple, que assim tem os seus utilizadores mais preparados para retirar o máximo do iPad.

Na próxima semana tudo será finalmente revelado e a Apple dará finalmente acesso a um sistema dedicado aos tablets. Com estas pequenas mudanças muito mais será possível fazer, retirando o máximo do SoC M1 e do ecrã de dimensões generosas.