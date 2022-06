Youtuber proibido de lançar vídeos durante 5 anos após ter humilhado um sem-abrigo

Existem várias histórias insólitas e incomuns que acontecem com regularidade no mundo tecnológico, sendo que algumas são mais sérias do que outras.

Recentemente um youtuber foi condenado pelo Supremo Tribunal de Espanha a não poder fazer upload de novos vídeos durante 5 anos. O motivo prende-se com o facto do youtuber ter humilhado um sem-abrigo ao dar-lhe bolachas Oreo recheadas com pasta dos dentes.

5 anos sem poder lançar vídeos no youtube por ter humilhado sem-abrigo

No mês de novembro de 2016, um popular youtuber chinês designado ReSet decidiu que era uma ideia divertida humilhar um sem-abrigo de 52 anos nas ruas de Barcelona com algum dos seus desafios. Como tal, ReSet, cujo nome verdadeiro é Kenghua Ren, recheou bolachas Oreo com pasta dos dentes e deu-as para o mendigo comer. A "brincadeira" foi filmada e depois lançada em vídeo na sua conta oficial do youtuber, onde muitos vídeos mostravam ReSet a assediar pessoas indefesas e vulneráveis.

Como consequência, em 2019 o Tribunal Criminal espanhol número 9 de Barcelona condenou o youtuber a 15 meses de prisão e a 5 anos sem poder fazer o uploads de conteúdos para o YouTube. Contudo, esta última decisão era inusitada na justiça espanhola. Mas agora, o Supremo Tribunal decidiu confirmar essa mesma decisão e ainda acrescentar a obrigação de ReSet indemnizar a vítima com uma quantia de 20.000 euros.

Pode o YouTube ser um "local de crime"?

Os detalhes do caso sugerem que o Supremo Tribunal considerou os argumentos do tribunal de Barcelona, o qual afirma que o YouTube pode ser um "lugar de crime" e, como tal, a sentença pode estabelecer uma proibição de aproximação.

No seguinte vídeo, do ano de 2018, pode ver parte do vídeo original do youtuber a humilhar o sem-abrigo.

Antes desta polémica, o canal do youtuber tinha mais de 120 milhões de visualizações e 1,1 milhões de subscritores. No entanto, depois deste problema, as visualizações caíram para cerca de 4 milhões. Por sua vez, segundo as informações, ReSet ganhou cerca de 2.180 com o vídeo, portanto, o crime definitivamente não compensou. No julgamento, o youtuber disse, em sua defesa que "tudo era uma piada" e que a intenção não era ofender.

Uma das dificuldades de interpretação era se os tribunais poderiam proibir as pessoas de usar determinada plataforma, uma vez que não é um 'local físico'. Mas o Supremo Tribunal considerou que as redes sociais podem sim integrar-se nesta proibição.