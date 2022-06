Os browsers têm assumido um papel muito importante nos sistemas operativos. Estes são já capazes de oferecer aos utilizadores muitas novas funcionalidades, ocupando um espaço que muitas vezes era da responsabilidade de outras propostas.

O Edge tem estado à altura do que os utilizadores do Windows pretendem, sendo já o browser do Windows, com todas a mudanças que isso traz. Este browser da Microsoft tem agora um problema grave e deixa de imprimir o que os utilizadores pretendem.

Ao assumirem-se como leitores de PDF, os browsers têm uma responsabilidade muito grande e uma utilização ainda maior. Podem assim ler os ficheiros mais importantes e que são essenciais, bem como depois imprimir esse mesmo documento.

É precisamente esta última funcionalidade que existe um problema. Com a mais recente versão, lançada há poucos dias, muitos utilizadores queixam-se que simplesmente deixaram de conseguir imprimir conteúdos que abrem no browser da Microsoft.

Well... my entire org can't print PDFs, now. Not like we don't avg 10-20,000 prints per damn day or anything (load tags on shipments) https://t.co/MHT2174bZX — FuriouslyAdrift©️ (@AdriftFuriously) June 2, 2022

Ainda sem uma causa identificada, pensou-se que o problema poderia ser localizado e associado a alguns idiomas, algo que depois foi negado. Também se pensou que poderia ser apenas algo temporário, o que se entendeu também não ser verdade.

A solução que existe, testada com alguns utilizadores com sucesso, passa por remover a versão 102 do Edge e usar a anterior. Esta não é uma solução que possa ser usada de forma recorrente e a Microsoft tem já essa informação do seu lado.

Got a call from Microsoft support and they confirmed they know about this issue and the GPO setting is the "fix" for now and they are working on further mitigation and/or a patch. This IS related to the PDF security fixes put in place on this build... — FuriouslyAdrift©️ (@AdriftFuriously) June 2, 2022

A gigante do software já assumiu o problema e em breve deverá apresentar uma solução. A falha está nas mudanças no módulo de segurança dos PDF, que chegou com esta versão. Para resolver é mesmo apenas recomendado que seja usada outra versão.

Este é um problema que pode ter uma dimensão muito grande, agora que o Edge é o browser padrão do Windows, e que em ambientes empresariais consegue ter uma bem elevada atualização. Resta aguarda pela solução e usar até lá outro browser.