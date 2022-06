Xiaomi 12 Ultra com câmaras Leica é cada vez mais uma realidade

Foi há poucas semanas que a Xiaomi e a Leica anunciaram a sua parceria para o desenvolvimento do sistema fotográfico de um futuro smartphone. Não foram dadas mais informações oficiais, mas a internet há muito que fala desta parceria associada ao Xiaomi 12 Ultra.

Eis que chegam mais informações relevantes.

Depois de mostrar aquilo que poderia ser feito no campo da fotografia em smartphones com a Huawei, a Leica está a juntar-se a outras fabricantes e, sem dúvida alguma, a parceria com a Xiaomi irá ter grande relevância para o mercado.

Ainda que não tenha sido avançado um nome de um modelo de smartphone para estrear esta união, sabe-se que o próximo smartphone com assinatura Leica nas câmaras chegará em julho.

Segundo o leaker Digital Chat Station, que já tem mostrado a sua credibilidade ao longo dos anos, será mesmo o Xiaomi 12 Ultra a receber a primeira câmara Leica, onde constará o logo da marca mesmo ao lado do módulo fotográfico, de forma a destacar ainda mais a sua presença.

De recordar que a Huawei, por exemplo, nos seus modelos apenas inclui a inscrição da marca, e não o seu logo vermelho característico.

As poderosas câmaras do Xiaomi 12 Ultra

O smartphone que será lançado em julho deverá contar com três câmaras. Uma delas será uma grande angular, uma câmara com zoom periscópio e outra ultra grande angular, com capacidade para captar fotos macro.

Há ainda indicação de que a câmara principal terá 50 MP e uma distância focal de 24 mm. A segunda câmara de 48 MP terá uma distância focal de 120 mm e permitirá fazer zoom ótico até 5x, além do zoom híbrido e digital que poderá ir até às 10 vezes e 120 vezes, respetivamente. A câmara ultra grande angular deverá ter 48 MP.

Há também fortes indícios de que este smartphone deverá ter integrado o novo SoC da Qualcomm, o Snapdragon 8+ Gen 1, sendo que também esta estreita colaboração entre as duas fabricantes foi também exaltada:

"A Xiaomi trabalha em estreita colaboração com Qualcomm há quase 12 anos. Desta vez, com o anúncio do Snapdragon 8+ Gen 1, a Xiaomi pretende trazer a todos uma experiência de utilizador ainda melhor no nosso próximo smartphone principal."