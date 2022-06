Razer lança a nova linha de auscultadores gaming Barracuda para todas as situações

A Razer é uma das marcas mais conhecidas e importantes no segmento gaming. Com um portfólio invejável de produtos, a marca norte-americana está constantemente a lançar para o mercado muitas novidades para manter os jogadores cada vez mais interessados nos seus equipamentos.

Neste sentido, a Razer lançou recentemente a sua nova linha de auscultadores gaming e lifestyle Barracuda e Barracuda Pro e ainda uma nova atualização dos modelos Barracuda X. Venha então conhecer melhor as novidades.

Nova gama de auscultadores gaming Razer Barracuda

A Razer anunciou esta semana o lançamento dos novos auscultadores gaming e lifestyle Barracuda, Barracuda Pro e ainda uma atualização dos Barracuda X. As novidades incluem tecnologias de ponta de forma a oferecer aos gamers o melhor som possível, sempre que este está dentro ou fora de casa.

Os Barracuda Pro são equipamentos que contam com a tecnologia híbrida de Cancelamento de Ruído Ativo (ANC) para uma experiência ininterrupta em qualquer ambiente. São assim a opção ideal para sessões de jogos intensas que exigem ao utilizador a máxima concentração e também para quem quer relaxar com música num ambiente ao ar livre.

Com o sistema Razer SmartSwitch Dual Wireless, os Barracuda Pro conseguem estar ligados a dois dispositivos ao mesmo tempo, alternando entre os dois sempre que assim se entenda. Em termos práticos, tal possibilita que um utilizador a usar estes auscultadores para jogar no PC possa usá-los também depois para atender uma chamada, sem necessidade de os desligar do hardware de jogo.

Estes modelos contam com os altifalantes Razer TriForce Bio-Celulose de 50mm que oferecem uma paisagem sonora rica, natural e detalhada. Os auscultadores contam com um amplificador integrado, o Amplificador de Áudio Acromático THX (THX AAATM) de classe mundial, para garantir distorção ultrabaixa, relação sinal-ruído melhorada, faixa dinâmica mais alongada, mais potência de saída, bem como mais detalhe e clareza para amantes de música. Os equipamentos incluem ainda THX® Spatial Audio, que proporciona uma excelente precisão de som posicional dentro dos jogos para dar aos gamers uma experiência mais imersiva e áudio realista para ouvir música e filmes.

Todos os modelos Barracuda são compatíveis com a conectividade Razer HyperSpeed Wireless (2.4 GHz) e Bluetooth 5.2, para conseguirem o mais elevado desempenho em jogos e a compatibilidade com dispositivos móveis.

Segundo Chris Mitchell, diretor da divisão de PC Gaming da Razer:

Os Barracuda Pro são os auscultadores híbridos capazes de tudo. Seja em casa no computador de jogos ou em movimento com as melhores músicas, os Barracuda Pro combinam a conveniência sem complicações de auscultadores lifestyle com as características de alto desempenho para jogos típicas dos auscultadores gaming da Razer, para criar uma experiência sem limites, num formato premium e elegante.

Este modelo tem um preço recomendado de 289,99 euros.

Os novos Razer Barracuda também chegaram agora, com altifalantes TriForce Titânio de 50mm da Razer e THX Spatial Audio. Oferecem um som detalhado e potente, que dá vida a jogos e filmes. A cabeça traz Espuma de Memória FlowKnit que juntamente com o acolchoamento na zona da orelha permitem uma utilização confortável por longos períodos de tempo, com controlos nos auscultadores para fácil acesso às suas funções.

Estes modelos também trazem suporte para a conectividade Razer SmartSwitch Duplo Wireless e um microfone beamforming integrado com cancelamento de ruído, para oferecer aos utilizadores auscultadores sem fios versáteis, compatíveis com vários dispositivos com até 40 horas de autonomia numa única carga.

Os Barracuda têm um preço recomendado de 179,99 euros.

Por fim, houve também uma atualização nos Barracuda X, onde o suporte completo para Bluetooth foi adicionado através da inclusão do Razer SmartSwitch Dual Wireless, enquanto que a autonomia foi duplicada e agora oferece até 50 horas de uso numa única carga.

Conta com um microfone cardioide HyperClear removível, altifalantes Razer Triforce de 40mm e suporte para som surround 7.1. Os Barracuda X são então auscultadores gaming ultraleves e multiplataforma perfeitos.

Os Barracuda X estão a um preço recomendado de 119,99 euros.

Estes auscultadores são assim a companhia perfeita para todos os que desejam levar qualidade de som para onde quer que vão, e estão disponíveis para compra desde o passado dia 31 de maio.

Pode ver mais informações sobre estes novos produtos aqui.