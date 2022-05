Xiaomi e Leica juntas com novo smartphone já em julho

A Leica, empresa ótica alemã, ganhou popularidade no universo dos smartphones depois de se juntar à Huawei em 2018 para o lançamento do P20 Pro, um smartphone que se revelou um verdadeiro sucesso na altura e que ainda hoje é utilizado por muitos.

Agora, depois de vários rumores ao longo do último ano, eis que a Xiaomi e a Leica anunciam uma parceria que chegará em forma de um novo smartphone já em junho.

Foi através das suas redes sociais que a empresa de Lei Jun acabou de anunciar uma parceria de peso que, certamente, elevará ainda mais a qualidade fotográfica dos seus smartphones.

A Xiaomi e a Leica estão juntas para criar aquele que poderá ser o próximo grande smartphone fotográfico a ser lançado em julho.

A nova era de smartphones deverá ainda ser complementada com o novo SoC da Qualcomm, o Snapdragon 8+ Gen 1, sendo que também esta estreita colaboração entre as duas fabricantes foi também exaltada:

"A Xiaomi trabalha em estreita colaboração com Qualcomm há quase 12 anos. Desta vez, com o anúncio do Snapdragon 8+ Gen 1, a Xiaomi pretende trazer a todos uma experiência de utilizador ainda melhor no nosso próximo smartphone principal."

Ainda que não existam certezas relativamente ao produto que possa vir a ser lançado, fala-se num Xiaomi 12 Ultra. Aliás, os primeiros rumores que juntaram estas duas marcas estavam relacionados com este suposto modelo. No entanto, a fabricante chinesa também poderá surpreender o mercado com a introdução da série Xiaomi 13, ainda que as possibilidades de que tal venha a acontecer são remotas.