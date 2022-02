Xiaomi 12 Ultra: Há mais pormenores revelados

O Xiaomi 12 Ultra deverá ser apresentado dentro de poucas semanas, sendo março o mês provável para o seu lançamento. Esta peça da tecnologia será absolutamente surpreendente no segmento e já existem algumas informações não oficiais que parecem indicar isso mesmo.

Com o aproximar da data de lançamento, mais novidades vão sendo apresentadas e agora há pormenores sobre a bateria.

O Xiaomi Mi 10 Ultra foi o primeiro smartphone a chegar ao mercado com carregamento rápido de 120W no máximo da sua potência. No entanto, o modelo de 2021, o Mi 11 Ultra, viu a potência diminuir para os 67W. Este ajuste poderá ter acontecido devido a instabilidade no carregamento, havendo, portanto, a necessidade de ajustar as tecnologias.

Para o Xiaomi 12 Ultra parece que o carregamento altamente rápido estará de volta.

Xiaomi 12 Ultra - As novidades esperadas

O leaker Digital Chat Station deixou algumas pistas na sua conta da Weibo, onde refere que o novo smartphone da Xiaomi terá uma bateria de 4860 mAh com carregamento com fio a 120W e sem fio a 50W.

Esta é também a potência de carregamento máximo do Xiaomi 12, mas a capacidade da bateria é ligeiramente superior, sendo que esse modelo tem 4600 mAh.

O informador avança ainda para alguns pormenores que acabam por ser, de certa forma, esperados. Nomeadamente, a inclusão de um ecrã AMOLED da Samsung com alta taxa de atualização (sendo esperado os 120Hz). A resolução do ecrã também será de 1440p.

Relativamente às câmaras, a Xiaomi terá a participação da Leica no desenvolvimento do módulo principal que deverá contar com uma câmara principal de 50 MP, uma ultra grande angular de 48 MP e uma telefoto periscópio de 48 MP.

A data de lançamento ainda não está confirmada, mas deverá acontecer no final do mês de março. Outro aspeto importante é que o modelo não deverá ser lançado para os mercados internacionais, ficando um exclusivo da China.