Farto de smartphones grandes? Espere pelo Xiaomi 12 mini

A Xiaomi está a formar a sua família de smartphones Xiaomi 12. Como é habitual, o equipamento base é sujeito a vários ajustes de forma a criar uma série bastante completa.

Apesar de já terem sido lançados três modelos para o mercado chinês, o mercado global continua à espera da chegada desta série e poderá haver uma surpresa para quem está farto de smartphones grandes.

Alguns rumores recentes vêm reforçar uma informação já antiga e que, no fundo, vem preencher uma lacuna que existe no mercado dos smartphones.

Com ecrãs cada vez maiores, há muitos consumidores que ainda procuram equipamentos pequenos, mas que não percam o desempenho de topo.

A Apple foi uma das fabricantes que o conseguiu fazer com o seu iPhone 12 mini e depois com o iPhone 13 mini, mas estamos a falar de modelos com iOS. No universo Android, atualmente, é muito difícil encontrar um bom equipamento com ecrã inferior a 6 polegadas.

No universo Android, podemos destacar o Asus Zenfone 8, ainda que não seja um equipamento muito popular.

Xiaomi 12 mini com ecrã inferior a 6 polegada

A Xiaomi, à sua série 12, poderá estar a preparar-se para trazer um modelo mini, com ecrã AMOLED inferior a 6", ainda que não haja informação relativa a nenhuma dimensão exata.

A juntar a este rumor, há ainda a indicação de que o seu processador será um Snapdragon 870, tal como o já anunciado Xiaomi 12X. A imagem acima foi partilhada no Twitter pelo leaker Shadow_Leak.

Esta poderá ser uma versão exclusiva do mercado global, podendo chegar aquando da restante família Xiaomi 12. A estratégia da fabricante tem vindo a ser clara, lançado modelos ajustados aos diferentes mercados e preferências dos utilizadores.

O Xiaomi 12 Ultra será um modelo que também poderá chegar em breve, mas que não deverá sair de território chinês, tal como o modelo Ultra do ano passado.